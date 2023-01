De Winkelse topschutter Daan Debouver staat dicht bij een terugkeer. “Vorige week donderdag heb ik een eerste keer mee getraind, afgelopen dinsdag lukte dat ook aardig met de groep. Ik heb geen hinder ondervonden.”

Daan Debouver was als een wervelwind aan het seizoen begonnen, hij scoorde zes keer in de eerste tien matchen, maar daarna sukkelde hij met een probleem aan de schouder. “Ik kon wel spelen, maar het hindert me wel.” En in de verloren thuiswedstrijd tegen Rupel Boom liep hij in de slotfase een scheurtje in de mediale band op. “Ik heb drie wedstrijden voor en nu al drie matchen na de winterstop gemist. Ik heb dus nog het geluk gehad dat de winterbreak er tussen zat. Maar ik hoop nu zo snel mogelijk mijn terugkeer te kunnen vieren, misschien mag ik dit weekend al op de bank zitten.”

Verjaardagsgeschenk

Dat zou een mooi verjaardagsgeschenk zijn. Daan Debouver viert vrijdag 27 januari zijn 30ste verjaardag en net als 13 andere kernspelers van Winkel Sport tekende hij al bij voor volgend seizoen. “Ik voel me hier goed, waarom zou ik vertrekken”, stampt hij een open deur in. Winkel Sport haalde in de eerste ronde de beoogde 25 punten, maar verloor nu wel twee keer op rij op verplaatsing bij KSK Heist en Ol. Charleroi.

Gauthier Libbrecht kampt met pubalgie, maar hoopt ook snel te kunnen hervatten. © VDB

Zondag komt Dessel Sport op bezoek. “Het zou goed zijn dat we kunnen aanknopen met een zege. Dessel is een ploeg die achter ons staat, maar zeker zal opschuiven in de rangschikking. Als we willen vermijden dat we naar onder moeten kijken, winnen we best.”

Rens Verhooghe en Michiel Clyncke keren terug uit schorsing, maar dit keer is Joey Dujardin geschorst. Jasper Beyens en Gauthier Libbrecht zijn ook out, al staat die laatste dicht bij een terugkeer. Voor Beyens zal het nog enkele weken in beslag nemen. “Ik kamp met pubalgie”, zegt verdediger Libbrecht. “Ik hoop echter snel terug te zijn.”

Jasper Beyens is al sinds eind oktober out en verloor een maand door een verkeerde diagnose. © VDB

Van middenvelder Jasper Beyens ligt het wat gecompliceerder. Hij herstelt van een pechblessure en het herstel liep ook vertraging op door een verkeerde diagnose. “In de match op Visé eind oktober werd ik getackeld waardoor mijn voet geblokkeerd zat en een onnatuurlijke beweging heeft gemaakt. Eerste diagnose was geen breuk na rx-scan en mri-scan. Maar na een maand had ik nog altijd last en lieten ze me een ct-scan nemen en daar zagen ze wel een breukje in mijn middenvoet die complex was en waar ik enkel mocht rusten en niets doen. Heb dus eigenlijk maand verloren in het begin. Ben nu wel al twee weken aan het zwemmen enfitnessen. Ik hoop volgende week of binnen twee weken terug met de bal te beginnen en zo progressief op te bouwen.”