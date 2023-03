Winkel Sport ziet in blessuretijd zege uit handen glippen; Mandel United kansloos onderuit

Michiel Clyncke (hier in de heenmatch) scoorde in de thuiswedstrijd tegen Thes, maar toen werd een 2-0 voorsprong nog omgezet in een 2-3 nederlaag. Clyncke, in duel met Sam Vanaken, was geschorst voor de terugmatch waar de broer van Hans Vananaken dus via een owngoal de bezoekers op voorsprong bracht.

© VDB