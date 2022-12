Winkel Sport zaterdag zonder acht (!) vaste waarden op bezoek bij leider Patro Eisden; na Nieuwjaar oefenpot tegen FC Gullegem

De laatste wedstrijd van 2023 wordt voor Winkel meteen een moeilijke. Na een verre verplaatsing kijk het het Patro Eisden Maasmechelen van coach Stijn Stijnen in de ogen. Acht spelers moeten alvast forfait geven.

Winkel Sport pakte vorig weekend een deugddoende en verdiende zege – vooral gebaseerd op een sterke en kansenrijke eerste helft – tegen gouwgenoot Knokke. Het was de jonge Timon Vandendriessche die zijn wedstrijd bekroonde met de winninggoal op voorzet van die andere uitblinker, Michiel Clyncke.

Winkel totaliseert nu na 17 (van in totaal 38) wedstrijden al 24 punten en zit daarmee perfect op schema. Patro is de laatste horde voor de winterstop, maar nog niet de laatste match van de heenronde, want op 8 januari komt RFC Luik op bezoek.

Vijf geblesseerden, drie geschorsten

Naar Patro reist Winkel af zonder de geblesseerden Gauthier Libbrecht, Jasper Beyens, Fries Deschilder, Daan Debouver en Maki Tall en de geschorsten Henri Van Marcke, Joey Dujardin en Dirk-Jan Dewaegemaeker.

Na de laatste match krijgen de spelers vrij van 19 tot en met 25 december. Daarna volgen ze een individueel programma om op 2 januari de groepstrainingen weer te hervatten. Op dinsdag 3 januari oefent WSP om 19 uur op Gullegem.