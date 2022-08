Winkel Sport start met zes op zes aan het seizoen en kijkt al uit naar bekermatch tegen Seraing

Winkel Sport ging met 0-1 winnen bij Hoogstraten, een nieuwkomer in eerste nationale, en kan zo na twee matchen een perfect rapport voorleggen.

Winkel Sport gaat uiteraard nu mee aan de leiding. Het deelt de koppositie met La Louvière, dat onder meer dankzij twee goals van Lambo (ex-Knokke en WSP) R. Knokke FC met 0-3 over de knie legde. Ook Ol. Charleroi, de volgende tegenstander van Winkel, heeft nog het maximum van de punten. Winkel moest het in Hoogstraten doen zonder de geblesseerde spits Dirk-Jan Dewaegemaeker. Die werd in de basis vervangen door Maki Tall die ook voor de beker tegen Onhaye al had gescoord en een strafschop had afgedwongen.

Al in de eerste vijf minuten ging in Hoogstraten de bal op de stip na een fout op… Maki Tall. Debouver zette de elfmeter om, met een assist en twee doelpunten heeft Daan dus een aandeel in alle goals van Winkel dit seizoen. “We kregen daarna nog kansen om de score op te drijven. Voetballen was door de staat van het veld niet makkelijk en de thuisploeg hanteerde vooral de lange bal. Maar we hielden dus verdiend stand”, klonk het bij sportief manager Patrick Rotsaert vlak na de match.

Vijfde ronde Croky Cup

Komend weekend geen competitievoetbal. “De spelers krijgen rust, want er komt een zeer druk schema aan.” Op zondag 4 september komt Ol. Charleroi op bezoek, twee dagen later ontvangt Winkel in de vijfde ronde van de Beker van België eersteklasser Seraing. Een volkstoeloop zoals tegen RC Genk vorig seizoen in de Croky Cup moet niet verwacht worden, maar toch hoopt Winkel op een kleine midweekse kaskraker. De competitie geniet alle prioriteit in Winkel, maar wie weet zit een stuntje tegen de Luikse club er in. (WVS)