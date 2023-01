Winkel Sport sluit heenronde af met beoogde 25 punten: Met twee debutanten punt tegen leider

Op de eerste speeldag van 2023 heeft Winkel Sport medeleider RFC Luik op een gelijkspel gehouden. Nieuwkomers Sula en Caufriez maakten hun debuut.

Spits Alessio Caufriez maakte 65 minuten vol, Drin Sula de volledige match. “Vorig jaar was ik aan de slag bij Rupel Boom, er waren na dat seizoen enkele opportuniteiten, maar die gingen om allerlei redenen niet door. En plots zat ik zonder team en heb ik mijn conditie onderhouden bij de Free Pro Players”, vertelt Drin Sula (23).

“We trainden tot wel vijf keer per week en speelden oefenmatchen. Qua fysieke paraatheid maakte ik me niet echt zorgen”, aldus de laatstejaars student TEW, die in Zaventem woont maar nu vaak bij zijn broer in Knokke verblijft. “Ik was ook tevreden over mijn wedstrijd en we pakten een verdiend punt tegen een topper. We speelden ook met veel passie. Ik ben hier ook in een positieve atmosfeer terecht gekomen.”

Zaterdag bekampt de aanvallende middenvelder met zijn nieuwe club KSK Heist. “Een team dat we zeker niet zullen onderschatten, maar waar we zeker ook iets kunnen rapen.” Bij WSP tekenden nu ook Jordan Dauchy en Marvin Dewaele bij, dat brengt het aantal ‘blijvers’ op 14. Thomas Doore vertrekt per direct naar Aalst.

(WVS)