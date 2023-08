Winkel Sport is klaar voor de competitiestart: “Nieuwe jongens hebben zich goed geïntegreerd”

Winkel Sport speelt woensdagavond 30 augustus de openingsmatch van de competitie in eerste nationale thuis tegen Hoogstraten VV, de revelatie van de terugronde vorig seizoen. “Het is een stevige ploeg die aartsgevaarlijk is op de counter”, weet sportief manager Patrick Rotsaert. “Maar wij zijn er klaar voor na een goede voorbereiding.”

De voorbereiding verliep dus naar wens. “Op Hoek verloren we non-match zonder echte scheidsrechters, maar daar konden we achteraf nog om lachen. Verder beten we ook tegen een snedig Jong Essevee (Zulte Waregem) in het zand, voor de rest verloren we niet. Afgelopen weekend zouden we oefenen tegen Lebbeke, maar die match hebben we geannuleerd met het oog op de wedstrijd van woensdag.”

Gauthier Libbrecht is nog aan terugkomen na zijn zware blessure van vorig seizoen. “Normaal missen we hem nog tot de winterstop, maar dat was ingecalculeerd. Verder kampen we niet met blessures. En de nieuwe spelers hebben zich goed aangepast. Jeremy Perbet scoorde al vijf keer in de voorbereiding, daarvoor hebben we hem ook gehaald. Arne De Schepper doet het erg goed en maakt kans op een basisplaats, Jef Vandemaele had de pech eerst geblesseerd te zijn, maar heeft zich ondertussen al goed terug gevochten en Mathieu Vervaecke is een harde werker in de spits waarover de coach tevreden is. Onze twee nieuwe jonge doelmannen, Noah Vanwalleghem en Robbe Tant, lossen ook de verwachtingen in. Enkel Stephen Buyl moet nog wat conditionele achterstand wegwerken, maar die moet er binnen enkele weken ook staan.”

Bizar seizoen

Winkel Sport kijkt met vertrouwen de openingsmatch van het seizoen tegemoet. Woensdag komt Hoogstraten VV op bezoek, zaterdag trekt rood-zwart naar SK Heist. Daarna wacht een ‘vrij weekend’ omdat Lokeren-Temse doorstoot in de beker. “We spelen die match op woensdag 13 september.” Trainer Jeffry Verhoeven zag Hoogstraten aan het werk voor de beker (3-2 winst tegen Bilzen). “We kennen die ploeg uiteraard van vorig seizoen”, gaat Patrick Rotsaert verder. “Na de eerste ronde waren ze degradatiekandidaat, maar in de terugronde hebben ze dan prachtige resultaten neergezet. Een ploeg waarmee je nooit gedaan hebt.”

Het wordt een ietwat bizar seizoen omdat er voor volgend jaar een competitiehervorming voorzien is. Daarbij zal eerste nationale opgedeeld worden in een Vlaamse reeks met 16 teams en een Waalse tegenhanger met 12 ploegen. “Het enige voordeel dat ik daar aan zie is dat we dit seizoen maar één Vlaamse ploeg achter ons moeten houden, maar onze ambitie ligt hoger. Volgend jaar zullen we enkele mooie affiches verliezen.”