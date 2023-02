Voorzitter Frederick Verhelst (Mandel United) timmert verder aan de weg: “Ook Stijn Naessens blijft langer bij ons”

Frederick Verhelst is de man die in augustus Mandel United de reddingsboei toegooide. Na de zege van afgelopen weekend thuis tegen Antwerp B viel natuurlijk een last van de schouders van het team dat de jongste weken al vaker dichtbij puntengewin zat.

Het was ook de eerste thuiszege van het seizoen. “We hadden net ons eetfestijn waarop zowat 500 mensen afkwamen. Er zat dus behoorlijk wat volk in de tribune. Dit alles bewijst dat we als club op de goede weg zijn en dat de mensen zich weer verzoend hebben met de club. We moesten op heel wat vlakken opnieuw beginnen. Financieel heb ik natuurlijk door het overnemen van een groot deel van de schulden de eerste stap helpen zetten. Maar we moesten ook sportief een team op de been brengen. En dat is ondertussen gelukt, in de winterstop hebben we ons nog versterkt, een teken dat we er nog in geloven. We weten uiteraard ook dat het niet makkelijk zal zijn, maar we doen er alles aan.”

Plan A en plan B

Ook voor de jeugd heeft de voorzitter goed nieuws. “Er werd van diverse kanten aan hem getrokken, maar we zijn tot een akkoord van onbepaalde duur gekomen met Stijn Naessens. Bedoeling is om daar toch onze sterke jeugdopleiding te laten weerspiegelen in de A-kern. We hopen verder jongens te kunnen laten doorstromen. We hopen in eerste nationale te blijven. Maar ook Plan B, in tweede amateurklasse, zal onze club overleven. We staan nu voor vier levensbelangrijke wedstrijden, met onder meer thuismatchen tegen VK Ninove en Rupel Boom. We hebben de kans om het gat met de ploegen voor ons te dichten. Ik heb er alle vertrouwen in, met Mujangi Bia hebben we ook een speler die nu al twee keer gescoord heeft en die zijn ervaring deelt met de jonge ploeg”, aldus Verhelst.