“Thuis kunnen we elke ploeg verslaan”: Nayel Mehssatou blikt vooruit naar clash tegen jeugdliefde Anderlecht

Van een pittige uitdaging gesproken. Zondagmiddag krijgt KV Kortrijk niemand minder dan recordkampioen Anderlecht over de vloer. De eerste thuiswedstrijd van het nieuwe jaar zal ongetwijfeld voor vuurwerk zorgen. De Kerels willen niet alleen de wrange nasmaak van de zware nederlaag in de heenwedstrijd doorspoelen, maar hopen ook voor het eerst sinds 2019 de Brusselaars op eigen bodem te verslaan.Nayel Mehssatou blijft strijdvaardig.”We hebben nog werk aan de winkel, maar ik geloof in een goede afloop”, klinkt het vastberaden.

Na de bittere nederlaag tegen Charleroi hoopten de Kerels met frisse moed het nieuwe jaar aan te vatten. Tegen Standard toonde KV Kortrijk zich minstens de evenknie, maar zoals zo vaak dit seizoen brak een gebrek aan efficiëntie de Kortrijkzanen zuur op. Gilles Dewaele had zich zijn terugkeer naar het oude nest ongetwijfeld anders voorgesteld. De rechtsachter kreeg de bal niet goed weggewerkt, waardoor Standard-spits Eckert Ayensa een laat nieuwjaarscadeau in ontvangst mocht nemen. Ondanks de nieuwe nederlaag ziet Mehssatou toch lichtpuntjes in aanloop naar de belangrijke clash met zijn ex-club Anderlecht.

Knop omdraaien

“We hebben een beter gezicht getoond dan de voorbije weken, maar keren helaas terug met nul punten. We moeten snel de knop omdraaien en ons focussen op de wedstrijd van zondag.”

Niet alleen de Kerels kennen een moeilijke periode, ook bij de Brusselaars loopt het stroef. In zijn laatste drie wedstrijden pakte Anderlecht een 0 op 9, waardoor het voor het eerst dit seizoen uit de top drie werd geknikkerd. Het was bovendien al van 2022 geleden dat de Brusselaars nog eens drie wedstrijden op rij verloren. Is dit dan het perfecte moment voor Kortrijk om de recordkampioen te treffen? Mehssatou blijft realistisch: “Anderlecht zit misschien in een mindere periode, maar het blijft Anderlecht. Het is en blijft een fantastische ploeg. We weten dat we een perfecte wedstrijd moeten spelen om hen te verslaan. Maar we geloven erin: thuis kunnen we elke ploeg verslaan.”

Made in Neerpede

Zondag staat de 22-jarige Belg met Chileense en Marokkaanse roots oog in oog met zijn voormalige ploeggenoten. Hoewel hij nooit een officiële wedstrijd speelde voor de paars-witte hoofdmacht, maakte hij wel deel uit van de befaamde gouden generatie met namen als Jérémy Doku, Killian Sardella, Marco Kana en Mario Stroeykens. Voor Mehssatou wordt het alsvast een blij weerzien.

“Het is altijd fijn om oude vrienden terug te zien. Spelers zoals Sardella, Leoni en Stroeykens ken ik al meer dan tien jaar; we zijn samen opgegroeid. Toen ik pas naar Kortrijk kwam, volgde ik Anderlecht nog heel nauw. Nu doe ik dat nog steeds, maar veel minder intens. Vorig seizoen ging ik af en toe nog naar een wedstrijd kijken, maar dit jaar is het er nog niet van gekomen. Na de nederlaag in de heenwedstrijd plaagden ze me, omdat zij hadden gewonnen. Hopelijk kunnen we zondag revanche nemen, dan is het mijn beurt om hen te plagen.”

Polyvalent

Een ding heeft Nayel Mehssatou alvast gemeen met zijn huidige coach: net als Yves Vanderhaege heeft hij een verleden bij Anderlecht. Ondanks de vele trainers die er versleten zijn bij de club is hij zeer blij met de komst van Vanderhaeghe. “De coach kan zeer goed omgaan met de groep en geeft ons veel vertrouwen. Hij wil dat we meer durven aan de bal en aanvallender voetbal moeten brengen. Bij de vorige coaches moesten we vaak afwachtend spelen en de tegenstander aan de bal laten. Hij probeert het voetbal DNA dat hij – net als mezelf – geleerd heeft bij Anderlecht over te brengen aan de hele groep. Ik hou van zijn speelstijl.”

“Ik weet dat we in een moeilijke periode verkeren, maar we hebben nog tijd”

Net als zijn voorgangers gebruikt ook Yves Vanderhaeghe de polyvalente Mehssatou op verschillende posities. Dit seizoen werd de Chileense international al uitgespeeld als centralemiddenvelder, rechtervleugelverdediger én linkervleugelverdediger. Maar wat is nu zijn favoriete positie? “Ik voel me het best als centrale middenvelder. Daar kom ik het best tot mijn recht. Hopelijk kan ik in de toekomst op die plek blijven spelen.”

Donkere wolken

Sinds de terugkeer van ‘Yveske’ naar het Guldensporenstadion konden de Kerels nog niet winnen. De laatste driepunter dateert van 29 november, toen de ploeg in eigen stadion KV Mechelen versloeg dankzij twee doelpunten van Nacho Ferri. Sindsdien sprokkelde de ploeg een magere 1 op 15. Door de recente overwinningen van concurrenten Cercle Brugge en Sint-Truiden is de kloof met de veilige zone opgelopen tot zes punten. De donkere wolken boven het Guldensporenstadion worden dreigender, en dat beseft Mehssatou maar al te goed.

“Ik weet dat we in een moeilijke periode verkeren, maar we hebben nog tijd. We moeten nog spelen tegen verschillende rechtstreekse concurrenten, waaronder Cercle Brugge en Sint-Truiden. Tegen Charleroi was de helft van de kern geblesseerd, wat allesbehalve ideaal was. We zullen alles blijven geven tot de laatste wedstrijd van het seizoen. We hebben de kwaliteiten om ons te redden, daar ben ik zeker van.”

Dat KV Kortrijk dit seizoen kampt met een gebrek aan stabiliteit, is een understatement. In de – tot nog toe – 23 gespeelde wedstrijden heeft de Veekaa geen twee keer op rij met dezelfde basiself aan de aftrap gestaan.

Transfer of blijven?

Het contract van de jonge middenvelder loopt aan het einde van dit seizoen af. De onderhandelingen zijn al sinds het begin van het seizoen aan de gang, maar een akkoord met kamp-Mehssatou lijkt er niet te komen. De Belg met Chileense en Marokkaanse roots is klaar voor de volgende stap in zijn carrière.

“Ik wil het seizoen bij KV Kortrijk zeker afmaken, maar na drie jaar denk ik dat het tijd is om andere oorden op te zoeken. Ik zal er alles aan doen om het seizoen hier in schoonheid af te sluiten.”

Waar ziet Mehssatou zijn toekomst? “We zullen zien welke opportuniteiten zich voordoen, maar als ik mocht kiezen, zou ik graag in Spanje voetballen.” (Eli Decruyenaere)