Succescoach Yves Van Borm verlengt zijn contract met één seizoen bij Royal Knokke FC

Kampioenenmaker Yves Van Borm had een verbintenis tot op het einde van het huidige kampioenschap. Na een gesprek met voorzitter Vincent Van Honsebrouck werd de samenwerking met één jaar verlengd. Yves Van Borm: “Ik voel me als een vis in het water bij onze kustformatie.

We gaan na de winterstop proberen de linker kolom te bereiken. In die optiek werd de kern aangepast. Gert Van Walle en Zakaria Atteri zijn onze nieuwkomers. Hierdoor wordt de groep nog breder waardoor we besloten om jongens, die zich wat ongelukkig voelen wegens te weinig speelkansen, de kans te gaven om andere lucht op te snuiven. Louis Declerck en Liam Prez gingen op dat aanbod in. In onderling overleg werd hun contract ontbonden. Ze zijn dus vrij en ik wens het duo alle succes toe.”

Alle vertrouwen

“De trainingen verlopen vlot al komt corona steeds dichter in mijn onmiddellijke omgeving. Ik ben werkzaam in de medische sector maar blijf altijd positief en laat gezondheid primeren. Voetballen zonder publiek kan niet in onze reeks, wij hebben onze inkomsten nodig. Dus vind ik het uitstel van een paar duels een uitstekende zaak. Eens we hervatten heb ik er alle vertrouwen in, de jongens popelen tijdens onze oefensessies.”

(JPV)