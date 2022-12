Royal Knokke FC neemt na dit seizoen afscheid van succescoach Yves Van Borm

Na acht fantastische jaren heeft Royal Knokke Football Club beslist om het contract van coach Yves Van Borm op het einde van het seizoen (30/06/2023) niet te verlengen. RKFC wil de trainer bedanken voor de samenwerking de afgelopen jaren waarin talrijke successen werden behaald.

Onder coach Van Borm werd RKFC driemaal op rij kampioen (seizoenen 15/16 – 16/17 – 17/18) en werd er gestunt in de beker door de uitschakeling van Standard Luik. Na een korte tussenstop bij Eendracht Aalst ging Yves Van Borm terug aan de slag bij R. Knokke FC en werd hij opnieuw kampioen. Hierdoor werd hij op vijf jaar tijd viermaal kampioen met RKFC. Daarmee is hij de enige Belgische trainer die dat op nationaal niveau heeft bereikt. RKFC wenst de coach veel succes in zijn verdere carrière en kijkt uit naar een spetterende terugronde van dit seizoen.

Groots bij verlies

Yves Van Borm aanvaardt de beslissing zoals het hoort bij een rechtschapen topsporter. “Al die jaren was ik groots in heuglijke momenten, nu wil ik groots zijn bij verlies. Bij mij rest respect voor allen die mij hebben bijgestaan om die prachtresultaten te bereiken. Niet teleurstelling overheerst, wel de herinneringen aan acht competities die ik nooit zal vergeten. Natuurlijk zal ik er alles aan doen om nog één stukje aan de succesreeks te breien. Samen zullen we er alles aan doen om een spetterende terugronde af te haspelen. Mijn gsm staat niet stil, daaruit besluit ik veel vrienden te hebben gemaakt aan de Oostkust. Mijn toekomst? Ik ben nog te jong om niets meer met het voetbal te maken te hebben, dus ga ik voluit voor een nieuwe uitdaging, tenminste als iemand een Yves Van Borm kan gebruiken.”

Wij twijfelen niet, een monument neemt afscheid van een prachtige vereniging maar Yves Van Borm zal ongetwijfeld een nieuwe ploeg onder zijn hoede krijgen volgend kampioenschap. Dan kan die schitterende coach en prachtmens zijn mooie voetbalmomenten vervolgen. (JPV)