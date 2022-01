Roland Louf nieuwe ceo bij Mandel United; club ontkent ook geruchten over overname Exc. Moeskroen

RFC Mandel United en Strive Football Group ontkennen in een persbericht dat ze een overname van 1B-club Moeskroen overwegen. KFC Mandel United wil er wel alles aan doen om in eerste nationale (vroegere eerste amateur) te blijven en gaat zich daarom binnenkort ook versterken. Roland Louf wordt overigens de nieuwe ceo in opvolging van Dominique Bailly die net voor de jaarwisseling er zelf de brui aan gaf.

RFC Mandel United, dat sinds dit jaar voor twee derde in handen is van de Strive Football Group, heel wat woelige feestdagen achter de rug. Sportief staat het er al niet te best voor, maar in de bestuurskamer moesten toch wat plooien glad gestreken worden. En dat lijkt nu ook gebeurd te zijn. Deze morgen zat een Franse Strive-delegatie (Nabil Herzi en Valerie Raphoz) samen met de vier Izegemse (minderheids)aandeelhouders. Samen bezitten Mario David (3/8), Paul Seynaeve (2/8), Frederick Verhelst (2/8) en Bob Callens (1/8) nog een derde van de aandelen van de club. Het overleg is goed overlopen en de beide partijen scharen zich opnieuw achter hetzelfde project.

Van overname Moeskroen geen sprake

In bepaalde media werd ook gesuggereerd dat de Strive Football Group een bod zou doen van zes miljoen euro op Moeskroen waar de huidige eigenaars van de club zouden willen verkopen. Maar dat wordt door Strive formeel ontkend. Wel geweten is uiteraard dat Strive Football Group op termijn wil doorgroeien naar het profvoetbal. Het stadion in Izegem voldoet daarvoor niet aan de eisen en daarvoor werden al diverse denkpistes bewandeld: van Harelbeke over Meulebeke tot ook Moeskroen. Maar van een overname van de voormalige eersteklasser is geen sprake. “Dat is absoluut niet het geval en dat is ook nooit het geval geweest”, klinkt het in het persbericht. “Onze prioritaire doelstelling is om de club in eerste nationale te houden en voor het seizoen ‘22-’23 een licentie voor eerste nationale binnen te halen”, klinkt het in het persbericht. “Zowel Strive als de lokale aandeelhouders van Mandel United NV bevestigen hierbij vastberaden hun verbondenheid om samen het opgestarte project te realiseren en de club zo snel mogelijk in de schoot van het Belgische profvoetbal te brengen.”

Mandel United moet in de tweede ronde een felle inhaalrace maken

Ondertussen maakt men ook werk van sportieve versterkingen die eerstdaags zullen aangekondigd worden. Mandel United moest normaal dit weekend thuis de derby spelen tegen Winkel Sport, maar de competitie in eerste nationale werd verdaagd omdat er geen publiek is toegelaten. Mandel United staat momenteel laatste en moet aan een ferme inhaalrace beginnen. Het telt negen punten en La Louvière (9 punten) staat binnen handbereik. Maar R. Knokke FC (14 punten) en het trio Rupel Boom, Winkel Sport en KVK Tienen (allen 16 punten) liggen al voorop. Twee ploegen zakken rechtstreeks naar de tweede amateurklasse, de derde laatste in deze reeks van 15 teams moet de barrages spelen tegen de eindrondewinnaars uit tweede amateurklasse.

Ervaren voetbalrot als ceo

Extrasportief was er dus nog nieuws. Roland Louf (ex-KBVB, Moeskroen, La Louvière,…) voerde eerder al een audit door bij Mandel United en wordt nu ook aangesteld als de nieuwe ceo. Hij vervangt Dominique Bailly die voor Nieuwjaar zelf vertrok. Roland Louf is perfect tweetalig, een troef in een club waar zowel Frans als Nederlands de voertaal zijn.