Nicholas Tamsin, ondertussen met voetbalpensioen, blikt vooruit op Winkel-Knokke: “Altijd een blij weerzien”

Zondag staat met Winkel-Knokke een West-Vlaamse derby op het programma. We zijn bijna halfweg de competitie en vroegen Nicholas Tamsin, die zaterdag 33 jaar wordt, om zijn licht te laten schijnen over zijn ex-ploegen.

West-Vlaanderen heeft drie teams in eerste nationale en die prijken allemaal op het voetbal-cv van Nicholas Tamsin. Hij zou dit jaar na vier seizoenen bij Mandel aan de slag gaan bij E. Wervik in derde amateurklasse, maar een weerbarstige enkel stak daar een stokje voor. “Ik mag niet klagen, in mijn carrière heb ik niet veel blessures gehad. Vorig seizoen moest ik wel herstellen van een gebroken teen en toen ik aan het terugkeren was, kwam ik in aanvaring met trainer David Vignes. Zo kwam ik uiteindelijk niet meer aan spelen toe, maar ik zag het helemaal zitten om bij Wervik te gaan voetballen. Een trede lager, iets minder trainen, maar met een toffe groep.”

Straks tweede zoontje

“Maar toen ik op vakantie last kreeg van mijn enkel, bleek dat mijn kraakbeen daar helemaal verdwenen was. Een specialist raadde me aan om meteen te stoppen met voetballen, wat ik dus ook deed. Niet het gedroomde afscheid natuurlijk, maar er zat niets anders op.”

“Ik heb aan Jorgo Waeghe beloofd om te gaan kijken”

Nicholas woont nu in Gullegem en na zoontje Camiel van een jaar en acht maanden oud verwacht hij met zijn partner in april 2023 een tweede zoontje. “En straks verhuizen we ook naar Kortrijk.” De uitslagen van zijn ex-ploegen volgt hij nog. “Mijn carrière kun je opdelen in twee stukken, toen ik nog prof was en onder meer bij Turnhout en Zulte-Waregem voetbalde, en vervolgens mijn passages bij Coxyde (4 jaar), Knokke (1 jaar), Winkel (1 jaar) en Mandel United (4 jaar). Uit mijn periode bij Knokke speelt Ruben Vanraefelghem daar nog en Sven Dhoest ken ik nog van bij Winkel. Met Mandel heb ik nog weinig contact, in de spelersgroep is het eigenlijk enkel Jan Verhaest die ik er nog ken. Maar omdat het dichtbij is en ik er ook een mooi jaar kende, ga ik wel nog eens naar Winkel kijken. Maar misschien waren de mooiste momenten wel bij Coxyde, waar we kampioen speelden. Ik heb het geluk gehad met al de ploegen waar ik actief was vooral bovenin te mogen meestrijden.”

Zondag zal hij allicht ook van de partij zijn. “Ik had het beloofd aan Jorgo Waeghe (ook al ex-Knokke en ex-Winkel, nu Blankenberge) om te gaan kijken. Ik ken er nog wat volk, dat is altijd een leuk weerzien.”

Twee gehavende teams

Winkel moet het tegen Knokke rooien zonder Gauthier Libbrecht, Daan Debouver, Jasper Beyens, Maki Tall en Fries Deschilder, die allen tot na Nieuwjaar uit zijn.

Mandel United neemt het op tegen ploeg in vorm SK Heist en komt gehavend aan de aftrap. Merveille Goblet en Mathis Lievens zijn geschorst, Calvin Dekuyper, Amadou Diakhate, Enzo Robise, Fouad Kaddouri en Daniel Canda zijn geblesseerd.