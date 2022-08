Na 0-8 tegen Ol. Charleroi: jonge gasten weren zich kranig bij Mandel United, maar dit valt niet vol te houden

Alle credits naar de jonge equipe van Mandel United. Met jongens die 2004 en 2005 als geboortejaar hebben, moest twee keer een ervaren ploeg partij gegeven worden. Terwijl de Mandeljeugd hun eerste twee matchen voor het eerste elftal speelden, stonden ze tegenover doorgewinterde spelers en vaak zelfs profs.

De bekermatch op SC E. Aalst eindigde op 8-0, drie dagen later werd in eigen huis met 0-8 van Ol. Charleroi verloren. Maar om het verschil in kern te illustreren: terwijl Mandel het deed met jongens die vorig jaar vooral bij U17, U19 of beloften speelden, scoorde aan de andere kant Mo Dahmane drie keer. Dahmane is oud-speler van Club Brugge en RC Genk. Op de bank bij Ol. Charleroi: Jeremy Kumbi, de lange spits die vorig jaar aan de winterstop naar Mandel werd gehaald. Hij viel in en scoorde ook.

De jonge Izegemse snaken weerden zich kranig, maar dit valt natuurlijk niet vol te houden. Nu hield Mandel na de openingsgoal (uit buitenspel?) daarna goed stand tot net voor de rust. Woensdag staat er al opnieuw een stevige verplaatsing op het programma. Dan moet Luik partij gegeven worden, een van de sterkere ploegen uit de reeks. Het is momenteel nog vakantie, maar straks hervat ook het schooljaar en zullen heel wat van de spelers ook andere besognes hebben.

Jan Verhaest verlengde zijn verblijf bij Mandel United. Een opsteker! © VDB

Technische staf

Een opsteker is alvast dat Jan Verhaest een verlengd verblijf bij Mandel heeft toegezegd. “Hij stond in de belangstelling van andere teams, maar hij is toch wat de exponent van onze jeugdwerking. Dus zijn we blij om hem aan boord te houden”, zegt de nieuwe voorzitter Frederick Verhelst. Mandel United moet ook vijf profs onder contract liggen hebben en in feite zijn die er met Raes, Tamsin, Brouckaert, Van Hyfte, Hervieu, Kimpala en Mayele. Maar die jongens trainen op dit moment niet op Mandel, gezien er ook geen trainingen voorzien zijn. Het is ook niet zeker of zij blijven. Momenteel neemt TVJO Stijn Naessens de honneurs waar als trainer. “Maar dat is tijdelijk”, zegt hij zelf. Mandel United gaat nu op zoek naar een sportieve staf en ook meer ervaren spelers om samen met de meest talentvolle jonge gasten er dit seizoen het beste van te maken. (WVS)