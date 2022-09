Mikhail Turi (Mandel) pakt eerste zege en boekt vertrouwen: “Laat anderen maar praten, wij doen hier ons werk”

Mikhail Turi (42) is in onze contreien geen bekende naam, maar de trainer van Mandel United blijkt een innemende persoonlijkheid die al snel zijn draai gevonden heeft in de Mandel-familie. “Wij als sportieve staf zijn niet belangrijk, de club en de supporters wel”, benadrukt hij.

Op Rupel Boom pakte Mandel United een eerste zege. Ondertussen blijft het team zich ook versterken en werd deze week de komst van Calvin Dekuyper (22 en ex-Moeskroen en Cercle Brugge) geofficialiseerd. Op korte tijd lijkt trainer Mikhail Turi al een team gevormd te hebben met een groep spelers die elkaar ervoor niet of nauwelijks kende. Maar wie is nu die 42-jarige oefenmeester? “Zelf speelde ik in Frankrijk op nationaal niveau. Vorig jaar was ik actief als jeugdtrainer en bij de beloften van Moeskroen. Ik woon in Bondues (Boduwe), op vijf minuten van Rekkem en 20 minuten van Izegem. Ik sta hier dus vrij snel op het stadion. Na het faillissement van Moeskroen werd ik gecontacteerd door Mandel. Ik wilde hier best de uitdaging aangaan, uiteraard is het niet de makkelijkste opdracht. Maar dat zijn net de leukste om te doen.”

Turi mocht ook zijn eigen sportieve staf samenstellen. T2 Harlan Millecamps is het Nederlands goed machtig en ook de andere assistenten Donavan Fauquenoit en Louis Francois Mandon hebben al hun strepen verdiend bij Moeskroen. Davy Lammertijn is op post gebleven als keepertrainer. “We doen het als trainersequipe samen, niets is hier de verdienste van één persoon. Wij zijn trouwens niet belangrijk. We doen het voor de mensen van het bestuur die de club gered hebben, voor de jeugd en voor de fans”, klinkt het.

Souleymane is geselecteerd voor duel voor Africa Cup

Competitief zijn

Met een spelersploeg die inderhaast werd gevormd, haalde Mandel vorig weekend al een eerste zege. “Dat doet deugd, voor de spelers, maar ook voor al wie zijn schouders onder dit project zet. We willen competitief zijn, daarom halen we nog wat spelers. Maar altijd met de financiële mogelijkheden in het achterhoofd.”

Komend weekend speelt Mandel thuis tegen Thes. “We moeten het doen zonder Kamara Souleymane die geselecteerd is voor Mauritanië voor een voorrondeduel voor de Africa Cup. Enzo Robise en Amadou Diakhate zijn geblesseerd. Daniel Canda is onzeker. Je mag ook niet vergeten dat wij eigenlijk onze voorbereiding moeten afwerken tijdens de competitie, waar andere ploegen acht tot tien weken tijd gekregen hebben. Dat leidt jammer genoeg soms tot spierblessures. Maar het is aan ons als trainersstaf om daar oplossingen voor te verzinnen.”

Heel veel nieuwkomers ook, maar laat dat nog ruimte voor eigen jeugd? “Zeker. Die mogen verder blijven proeven van het grote werk.”

Turi en zijn staf kregen ook al videobeelden te zien van Thes. “Het is een ervaren team, erg atletisch ook. Maar we spelen voor eigen publiek, dus zullen we er zeker staan.”

Maar wanneer zal het seizoen nu geslaagd zijn in de ogen van nieuwe trainer? “Afspraak op 1 juni, als het seizoen gedaan is. En dan willen we vooral dat iedereen hier in de club plezier aan ons beleefd heeft. We weten dat we door de buitenwereld al veroordeeld waren tot degradatie, maar laat iedereen maar praten. We zullen op het einde van het seizoen wel zien en wij zullen er alles aan doen om het behoud te bewerkstelligen. En dat door hard te werken. We zijn hier bijna iedere dag op de club.”

Zaterdag 24 september om 20 uur: Mandel United – Thes Sport.