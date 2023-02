Masis Voskanian en Winkel Sport snakken naar zege in derby: “Onze laatste zege was ook al tegen Knokke”

Winkel Sport moet uit een dipje (2 op 18) zien te geraken en krijgt in de derby op Knokke de kans om opnieuw de smaak van de overwinning te proeven. “Ik mis vooral het plezier dat je als groep beleeft als je gewonnen hebt”, zegt routinier Masis Voskanian.

Voor de wedstrijd tegen Knokke van komende zondag kan Winkel Sport geen beroep doen op Jasper Beyens en Gauthier Libbrecht. De blessureboeg stroomt dus stilaan leeg. Maar ook Masis Voskanian (32) lag een tijdje in de lappenmand. “Ik ben nu terug fit, maar ik schat dat ik een maand ziek geweest ben. Het was een eindejaarsperiode om snel te vergeten, met kerst en nieuw zat ik ziek thuis. Ik had eerst een flinke, ouderwetse griep en daarna een dubbele oorontsteking. Geen prettige tijden dus, maar ze zijn achter de rug.”

“Een voetballer heeft wat druk nodig om zijn beste niveau te halen”

Winkel Sport heeft er een mindere reeks op zitten. De 2 op 18 deed de rood-zwarten van de linker- naar de rechterkolom verhuizen. “Tevreden kun je daar uiteraard niet mee zijn. Maar als je kijkt naar vorig seizoen, dan stonden we op hetzelfde tijdstip maar vijf punten boven de barrageplaats”, redeneert Voskanian. Nu zijn dat er acht. “Maar het is gewoon zaak om snel eens te winnen. Uiteraard spelen we ook om een premie, maar ik mis vooral het plezier van te winnen, de sfeer na de zege. We moeten die smaak weer te pakken krijgen en we moeten er als ploeg door, want we lijken het winnen wat verleerd. We hebben ondertussen al heel wat spelers gerecupereerd, maar nog niet iedereen zit in topvorm. Daar moeten we zo snel mogelijk weer naar toe. De concurrentie mag best wat aangescherpt worden, een voetballer heeft wat druk nodig om zijn beste niveau te halen. Maar het kan ook snel omslaan, want de ploegen zijn echt waar allemaal aan elkaar gewaagd. Op één helft thuis tegen La Louvière na zijn we nog nooit weggespeeld, maar het hangt van de details af of je het dubbeltje naar jouw kant kan laten rollen.”

“Ik heb Owusu altijd een goede shotter gevonden”

Masis Voskanian is een speler die altijd voorop gaat in de strijd. En voor een wedstrijd tegen Knokke hoef je hem zeker niet extra te motiveren. “Ik ken er heel wat jongens, er spelen vrienden van mij. Sven Dhoest en Ruben Vanraefelghem om er maar twee te noemen. Er zijn jammer genoeg maar weinig West-Vlaamse derby’s in onze reeks. Een wedstrijd zoals afgelopen week tegen Visé, daar komt weinig volk op af. In Knokke zal er meer volk en sfeer zijn, dat is altijd leuker om te voetballen.”

Stempel drukken

Ondertussen kon nieuwkomer Drin Sula al wat zijn stempel drukken op het spel van Winkel, die andere nieuwkomer William Owusu is nog op zoek naar matchritme. “Ik heb er nog tegen gespeeld toen hij bij Antwerp en KSV Roeselare voetbalde, ik heb het altijd een goede shotter gevonden. Eens hij het ritme heeft, zal hij ons zeker nog wat kunnen bijbrengen.”