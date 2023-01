Mario David (Mandel United): “Zolang er hoop is, blijven we zeker geloven in het behoud”

Opnieuw een cruciaal duel en opnieuw 1-0 verloren. Ondanks de kwaliteitsinjectie door het halen van drie nieuwe spelers vlot het maar niet bij Mandel United. En nu speelt het ook nog Yanis Castagne met een zware blessure kwijt.

Van de drie nieuwkomers stond enkel Karim Tarfi aan de aftrap, hij bleef ook 90 minuten tussen de lijnen. Geoffrey Mujangi-Bia mocht aan de rust Nzau-Mavinga komen vervangen, Matis Laloux viel tien minuten na de pauze in voor de onfortuinlijke Castagne in. Beheerder Mario David was door weer en wind naar het terrein van Olympic Charleroi gereden, waar SC Charleroi B de thuismatchen afwerkten. “Eigenlijk lag het veld er niet bespeelbaar bij. Opvallend was ook Charleroi in een andere gedaante op het veld verscheen, onder meer met Knezevic en Van Cleemput die normaal meespelen in eerste klasse. In de eerste helft hielden we goed stand, maar werd een foutje afgestraft. In de tweede helft zag je met de inbreng van de nieuwkomers dat we rustiger aan de bal waren. We creëerden wel wat gevaar, maar scoren blijft o zo moeilijk.”

Je voelt wel dat het er in zit, zeker met onze nieuwe mannen moet dat mogelijk zijn

“Uiteraard is dit een gemiste kans, de tegenstand loopt verder uit. Maar we geven niet op. Veel mensen vergeten waar we in augustus stonden. Zolang er hoop is, geloven we er in. Er zijn nog 18 wedstrijden te spelen, daarin zijn nog heel wat punten te verdienen. Maar we zullen uiteraard eens moeten beginnen winnen. Je voelt wel dat het er in zit, zeker met onze nieuwe mannen moet dat mogelijk zijn. Maar we zijn ook realistisch. We willen in eerste instantie de club weer helemaal op de rails zetten. Zaterdag komt met La Louvière een topper op bezoek. We hebben dus niks te verliezen, misschien lukt het dan wel.” Dat zal dus zonder Castagne en de geschorste Dosso moeten.

Unizo-bijeenkomst

Deze week was er in Skyline Arena ook een Unizo-bijeenkomst. “Dat is goed om zien dat die mensen aan ons denken. Voor ons is het ook de mogelijkheid om heel wat ondernemers te laten kennismaken met onze club.”

Ondertussen is men ook druk bezig met de licentie voor volgend seizoen. “Daar kruipt heel wat werk in. Maar ceo Karel-Jan Vercruysse en secretaris Jan Desmet nemen daar het voortouw, met de steun van andere mensen binnen de club. We weten dat we daar misschien wel wat vragen zullen krijgen, maar daar zijn we op voorbereid.”