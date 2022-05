Mandel United heeft nog twee dubbele hordes te nemen om behoud in eerste nationale veilig te stellen

Mandel United kan nog het lijf redden in eerste nationale, maar dan moet het de eindronde met de ploegen uit tweede afdeling winnen.

In eerste instantie moet Mandel voorbij Aalst. Zondag komen de Ajuinen op bezoek, donderdag is er de terugwedstrijd. Enkel als Mandel dit dubbele treffen winnend afsluit, mag het een ronde verder waar een kransje kandidaten – waaronder Tubeke – ook nog aast op die stek in eerste nationale. Ook daar is een heen- en terugwedstrijd.

Nu zondag om 15 uur wordt in de Skyline Arena heel veel volk verwacht. Zeker ook van bezoekerszijde, want zes supportersbussen zetten koers richting Izegem. “Ik heb Aalst aan het werk gezien. Die ploeg heeft een stevige indruk nagelaten. Een compleet team met weinig zwakke punten, het is ook niet voor niks dat ze een heel jaar aan de top gespeeld hebben. Voor ons zal het zaak zijn om in eerste instantie de nul proberen te houden, wat ons niet al te veel lukte. Scoren doen we meestal wel, dus als we defensief de boel gesloten kunnen houden, zit er zeker wat in”, oppert T2 Jordi Lemiengre.

Afhakers

Mandel United heeft – na de elf transfers aan de winterstop – in principe een kern van ruim 30 man, maar daar blijft slechts ruim de helft van beschikbaar. “Sommige jongens komen wel nog trainen of lopen, anderen zijn dan weer geblesseerd. We zullen het moeten doen met de gasten die ook de laatste competitiewedstrijden hebben afgewerkt. Het is wel zo dat Romain Ferber de trainingen hervat heeft, hij is wellicht ook beschikbaar.”

De sportieve staf hoort ondertussen ook weinig over de extrasportieve situatie. “We krijgen eigenlijk nul komma nul info. Ik denk dat ze van Franse kant niet zullen communiceren en dat de Izegemse beheerders niet veel kunnen of mogen zeggen. Nu ja, wij focussen ons nu op het sportieve, als we ons redden zal dat na het seizoen dat we gespeeld zijn een godsgeschenk zijn.” (WVS)