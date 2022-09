Mandel United gaat met Mikhail Turi in zee als trainer en kondigt komst van tien spelers aan

Mandel United was de jongste dagen druk doende met het samenstellen van de technische staf en het halen van spelers om de A-kern te stofferen. Tien nieuwe spelers werden binnen gehengeld, drie spelers uit de kern van vorig seizoen blijven op post en ook enkele talentvolle jongeren worden doorgeschoven naar de A-kern.

De nieuwe voorzitter Frederick Verhelst klinkt dan ook tevreden. “Nadat een tweetal weken geleden de club terug in handen kwam van de lokale aandeelhouders, is er ondertussen keihard gewerkt om de fundamenten van de toekomst terug op zijn plaats te krijgen. Verbinden, #oesjeun, #goestehn en #goazegevn blijven onverminderd en nog meer dan ooit de pijlers van ons DNA. Met een realistische kijk op de toekomst en grote aandacht voor jeugd, dames, studax en onze G-voetballers wil Mandel United ook met het eerste elftal proberen de redding in eerste nationale te verwezenlijken.”

Mikhail Turi wordt de nieuwe T1 van Mandele en krijgt een jonge spelerskern ter beschikking. © Wouter Vander Stricht

“Na intensieve onderhandelingen kunnen we melden dat Mikhail Turi onze nieuwe hoofdtrainer wordt. Mikhail is een 42-jarige Fransman die voorheen bij Excelsior Moeskroen werkte. Hij zal worden bijgestaan door Harlan Millecamps en onze keepertrainer Davy Lammertijn. Donovan Fauquenoit en Louis Mandon zullen geregeld assisteren bij specifieke sessies.”

Verhaest, Kimpala en Goblet blijven

“Aan spelerszijde zijn we verheugd dat Jan Verhaest, Andrea Kimpala en Merveille Goblet hebben beslist Mandel United trouw te blijven. Ook de jongeren Kenny Dere en Luka Deprez beide doelman, de verdedigers Khalil Adam en Brent Vanholme, middenvelder Milan Vandommele en aanvaller Mathis Lievens zullen vanuit de sterke jeugdwerking deel uitmaken van de Mandel United A-kern.

Tien nieuwkomers

Mandel United kon ook volgende spelers aansluiten om over een competitieve kern te beschikken: Yanis Rucquois (20 jaar, aanvaller, APS Zakynthos), Cisse Amara (24 jaar, verdediger, La Louvière), Enzo Robise (21 jaar, aanvaller, Sète), Kamara Souleymane (20 jaar, aanvaller, Chamois Niort), William Fonkeu (22 jaar, verdediger, La Louvière), Diakhate Amadou (25 jaar, middenvelder, La Louvière), Daniel Canda (25 jaar middenvelder RSD Jette), Fouad Kadourri (20 jaar, aanvaller, Winkel Sport), Yanis Castagne (24 jaar, middenvelder, RE Virton) en Hamza El Harini (20 jaar, aanvaller, zonder club). “Het lijkt een onmogelijke opdracht, maar er zijn gelukkig een aantal mensen die naast een ongelofelijke passie voor het voetbal en het nodige talent ook bereid zijn om mee te gaan in het nieuwe Mandel United verhaal, een verhaal van verbinden!”

Mandel United, dat zelf nog geen punt kon sprokkelen, speelt zaterdag op het veld van co-leider RAAL La Louvière.