Jens Naessens is de zevende versterking voor Royal Knokke FC

Jens Naessens (32) is een rasechte spits en komt over van Lierse Kempenzonen. De kersverse Knokse aanwinst speelde als profvoetballer bij Zulte Waregem, KV Mechelen, Antwerp, Westerlo, Roeselare en koos vervolgens bij Foggia voor een Italiaans avontuur. Daarna volgeden twee seizoenen Lierse Kempenzonen. Nu opteert hij voor een nieuw avontuur aan de Westkust.

Jens Naessens werd opgeleid bij KMSK Deinze, Excelsior Moeskroen en Club Brugge. In 2006 trad hij toe tot de jeugd van Zulte Waregem en vier jaar later maakte hij de overstap naar de A-kern. Op 12 maart 2011 debuteerde hij in eerste klasse, thuis tegen STVV. Op 10 april 2011 vierde hij zijn eerste basisplaats tegen KVC Westerlo. Een week later, in Kortrijk, lukte hij het winnende doelpunt.

Gescheurde achillespees

In september 2020 tekende Jens Naessens bij het Italiaanse Calcio Foggia. In zijn derde officiële wedstrijd liep hij een gescheurde achillespees op en werd zijn contract ontbonden. Bij Lierse Kempenzonen vond hij de voetbalvreugde terug. Nu is Knokke aan de beurt. Jens popelt ongetwijfeld om de netten van het Brugemeester Graaf Leopold Lippens park te doen trillen. (JPV)