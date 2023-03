Jarric Buysse wordt fel gemist bij Royal Knokke FC

Door de nederlaag op bezoek bij URSL Wezet is de derde plaats verder weg dan ooit voor Royal Knokke. Bij de kustformatie waren Brendan Schoonbaert en Jarric Buysse geblesseerd en Nils Pierre geschorst. Ook T1 Yves Van Borm was geel gestraft en werd vervangen door de ervaren Geoffrey Claeys.

Op linksachter werd Jarric Buysse fel gemist. Het meubelstuk sukkelt met een scheur in de hamstring en moet enkele weken rust in acht nemen. “Recent sprokkelden we slechts één op zes. Hierdoor krijgen onze ambities een fikse deuk. We prijken nu op de zevende plaats, drie punten verwijderd van positie vijf en zeven van positie drie. Er wacht ons een thuisduel tegen VK Ninove, een team dat vecht voor het behoud. Een cadeau lijkt me dat allerminst al moeten we de volle buit thuishouden willen we nog iets maken van het kampioenschap.”

Geslaagd seizoen

“Zelf zal ik nog onvoldoende hersteld zijn maar er zijn voldoende alternatieven voorhanden. Met Yves Van Borm werkte ik die jaar samen in Deinze, zes in Knokke. We kennen elkaar dus door en door. Natuurlijk zal ik hem missen. Toch ben ik voldoende flexibel. Met elke coach kan ik samenwerken. Jannes Tant zal op een zeer gemotiveerde Buysse kunnen rekenen.”

“Waar we ook finishen, we mogen gewagen van een geslaagd seizoen in zo’n hoogstaande competitie. Wij trainen vier keer per week, na onze dagtaak. We worden omringd door vijf profploegen die overdag hun conditie onderhouden. De kern bestaat uit stuk voor stuk gemotiveerde krachten die elkaar het licht in de zon gunnen. De concurrentie is overweldigend. Wie op het veld verschijnt, geeft het beste van zichzelf. Aan verhuizen naar een andere ploeg denk ik niet, ik kan nergens beter zijn dan in ons eigen Burgemeester Graaf Leopold Lippens park.”

Langs grootste poort

“Yves Van Borm vertrekt, Jannes Tant wordt onze nieuwe sportieve baas. Dat zijn beslissingen van het bestuur. Deze mensen weten waarmee ze bezig zijn, dus daar heb ik geen commentaar op. Wel zou ik dolgraag de man die ons zoveel successen bracht uitwuiven langs de grootste poort. Verder wens ik hem een sublieme voortzetting van zijn trainerscarrière toe. Ik kan me niet indenken dat hij in Knokke zijn laatste stunts heeft gerealiseerd.” (JPV)

Zondag 12 maart om 15 uur: Royal Knokke FC – VK Ninove.