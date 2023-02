Jannes Tant wordt nieuwe hoofdcoach van R. Knokke FC: “Ik wil het sublieme werk van Yves verder zetten”

Na de zege tegen Winkel Sport is Yves Van Borm erin geslaagd Knokke de top vijf binnen te loodsen. Een reeks lager prijkt Jannes Tant met KRC Gent eveneens op stek vijf. In het Gentse zijn de kritieken uitermate positief over Jannes Tant: herkenbare speelstijl met verzorgd en aanvallend voetbal, tactisch sterk en goede people manager.

Wij kennen Jannes Tant al heel lang. Na een zware blessure werd zijn spelerscarrière bij Club Brugge gehypothekeerd. Hij begaf zich op het trainerspad en coachte vijf seizoenen succesvol KSC Blankenberge, waarna hij twee jaar Aalter onder zijn hoede nam. In 2008 begon zijn eerste periode bij Royal Knokke FC. Hij werkte voorbeeldig samen met zijn toenmalige T2 Eddy Sys en eindigde steeds in de bovenste regionen. Jannes Tant vertelt ons het vervolg. “In alle vriendschap nam ik afscheid toen Club Brugge wenkte. Samen met Philippe Clement ging ik aan de slag bij de beloften. Daarna volgde Gent Zeehaven, weer Club Brugge, het Nederlandse HSV Hoek en nu mijn vijfde competitie bij KRC Gent.”

“Toen Knokke op de proppen kwam, aarzelde ik geen moment”

“Ik deed er mijn ding in samenwerking met schitterende mensen, maar had nood aan een nieuwe prikkel. Daarom besloot ik mijn contract bij KRC Gent niet te verlengen, ook al had ik nog geen nieuwe uitdaging. Toen Knokke op de proppen kwam, aarzelde ik geen moment. Het is een reeks hoger en veel dichter bij huis. Vooral vervult het me met trots dat ik het sublieme werk van mijn voorganger Yves Van Borm mag verderzetten. Aan mij dus om vanaf volgend kampioenschap mijn manier van voetballen te implementeren.”

T2 komt mee

“Graag zal ik mijn stempel drukken op die fantastische kustformatie. Mijn T2 Wesley Desmet komt mee, we vormen inderdaad een heel complementair duo. Net zit ik op tram vijf en heb als coach ettelijke waters doorzwommen. Knokke is voor mij absoluut geen onbekende. Vanaf volgend kampioenschap zal ik al mijn energie stoppen in de wereld van het Burgemeester Graaf Leopold Lippens park. Aan mijn woord ben ik hondstrouw, dus zal ik eerst nog tot het einde van het huidige seizoen zwoegen voor mijn huidige club. Dolgraag willen we zo hoog mogelijk eindigen met KRC Gent. Dat zal met Yves Van Borm in Knokke niet anders zijn. Vanaf volgend speeljaar schrijven we dan een nieuw hoofdstuk.”