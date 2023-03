Henri Van Marcke raakt normaliter fit voor wedstrijd tegen Thes: “Beter dan hier bij WSP kan ik niet zitten”

Henri Van Marcke (24) moest de match tegen KVK Tienen nog als toeschouwer beleven, zaterdag komt hij in aanmerking voor een selectie.

“Sinds vorige week train ik opnieuw mee, deze week kon ik al alles doen met de groep. Ik had mijn knie overstrekt en daardoor kampte ik met een ontsteking aan een vetlichaampje in mijn knie. In totaal zal ik vier weken out geweest zijn.”

De wedstrijd tegen KVK Tienen (1-2 verlies) kwam nog te vroeg. “We speelden opnieuw niet slecht, hadden veel de bal, creëerden ook kansen, maar het ontbrak ons aan efficiëntie en we maakten bovendien zelf ook wat foutjes. Dat blijft frustrerend.”

Winkel Sport staat nu vijf punten boven een barrageplaats, maar heel wat ‘concurrenten’ die achter WSP gerangschikt staan hebben nog een wedstrijd tegoed. “Het komt erop aan zelf zo snel mogelijk weer eens een overwinning te pakken. We spelen de komende weken ook tegen heel wat rechtstreekse concurrenten, we moeten het nu dus doen.”

Revanche op Thes

Ondertussen blijft de sfeer onder de spelers uitstekend. Henri Van Marcke, die nog altijd in de ouderlijke woning in de Lendeleedsestraat in Sint-Eloois-Winkel woont, blijft in eigen dorp voetballen. “Waar kan ik beter zitten dan hier?”, stampt hij de open deur van zijn contractverlenging in. “Je ziet ook dat het overgrote deel van de spelers blijft. Er zullen wel wat vertrekkers en dus ook nieuwkomers zijn, maar de basis van de ploeg blijft.”

Komende tegenstander Thes Sport staat slechts twee plaatsen, maar wel acht punten boven Winkel geklasseerd. “Thuis kwamen we tegen hen 2-0 voor, maar we lieten ons vangen en verloren nog met 2-3. Tijd dus voor revanche.”

Libbrecht is nog geblesseerd, Clyncke geel geschorst. (WVS)