Fries Deschilder (Winkel Sport A) leeft ook mee met familie van Arne Espeel: “Ik krijg er nog altijd kippenvel van”

Winkel Sport A verloor de derby op Knokke. Onterecht. “Ik wijs niet graag naar de scheidsrechter, maar in de eerste helft fluit hij een overduidelijke strafschop niet en had hij nog wat rare beslissingen in huis”, aldus Fries Deschilder.

Winkel verloor uiteindelijk met 2-0. “Maar ook aan hun tweede goal ging eigenlijk eerst een fout vooraf.” Maar dat wordt allemaal in perspectief gezet door de gebeurtenissen van zaterdag. “Ja, de wereld staat even stil. Ik krijg er nog altijd kippenvel van als ik er aan denk. Komende zaterdag is er de begrafenis en proberen we met een zo groot mogelijke delegatie van het A-elftal present te zijn. Heel Winkel leeft mee met de familie van Arne en de jongens van de B-ploeg. Wij kennen elkaar uiteraard, ze trainen vaak na ons.”

Nieuwe blessures

Fries stond de voorbije twee matchen weer aan de aftrap nadat een spierscheur in de kuit hem langer aan de kant hield dan hem lief was. “Ook Jasper Beyens en Gauthier Libbrecht zijn terug. Net op tijd, want nu zijn Felix Reuse (verstuikte voet) en Henri Van Marcke (spierscheur) allicht voor een tijdje out. Ook onze doelman moest zich aan de rust laten vervangen. Maar we moeten ons optrekken aan het feit dat we ook op Knokke toonden dat we goed kunnen voetballen. We moeten van geen enkel team bang zijn. Akkoord, we hebben nu 2 op 21 en moeten dringend weer eens winnen. Maar als dat lukt zijn we misschien weer vertrokken voor een mooie reeks.” Ook Timon Vandendriessche (pijnlijke hiel) zal niet speelklaar geraken.

Fries is een van de vele spelers die ook volgend seizoen aan boord blijft bij Winkel Sport. “Waarom elders gaan? We zitten hier goed, worden goed begeleid en op dit niveau is dit misschien nog de enige club met een echt familiaal gevoel.” (WVS)