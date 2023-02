Dit zijn de trouwe luitenanten in de trainersstaf van T1 Mikhail Turi (Mandel United)

Mikhail Turi tekende voor twee seizoenen bij als T1 van Mandel United, maar ook de rest van de technische staf zette zijn krabbel. Maar wie zijn deze jonge, ambitieuze kerels? Wij stellen ze even voor.

T2 Harlan Millecamps (27) is zowat de rechterhand van Turi. Hij speelde bij Moeskroen tot het faillissement in 2010. “Dat heeft mij echt diep geraakt. Ik ben dan vroeg gestopt met voetballen en begon op mijn 18de aan mijn opleiding tot coach. Op mijn 26ste haalde ik met hoge cijfers mijn UEFA A-diploma. Een spelerscarrière heb ik dus niet achter de rug, maar ik werk met des te meer passie voor het voetbal.”

“Mikhail en ik werken nu een vijftal jaar samen. Ik was U12-trainer in Moeskroen en Mikhail had net zijn zoon bij de club gebracht. Omdat hij al het UEFA A-diploma had, bood de club hem de U15-elite aan. Al snel vroeg hij me om zijn T2 te worden. Onze passie en onze ambitie zijn hetzelfde. Al snel hadden we goede resultaten dankzij ons harde werk.”

Penibele situatie

De Fransman Louis Mandon (25) speelde op regionaal niveau voetbal, maar stopte op zijn 20ste. Hij haalde het UEFA B-diploma en een universitair diploma in sportwetenschappen. Mandon is net als Donovan Fauquenoit (26) fysiek trainer bij Mandel. Fauquenoit komt uit de atletiekwereld en is leraar LO en studeerde ook aan de universiteiten van Bordeaux en Rijsel. Hij was professioneel actief als fysical trainer bij Moeskroen.

“We zijn blij dat we hier nog twee jaar hebben kunnen tekenen. De club heeft stabiliteit nodig na de moeilijkheden uit het verleden, het moet een zo professioneel mogelijke basis herstellen om zich op lange termijn te kunnen vestigen op amateurniveau”, zegt Harlan die ook in het Nederlands goed zijn plan kan trekken. “Ik ben persoonlijk erg ambitieus en wil slagen in alles wat ik doe. Op het einde van het tweede seizoen willen we een vaste waarde zijn in eerste nationale, al zullen we misschien eerst een seizoen in tweede afdeling moeten doorbrengen.”

Kwaliteiten genoeg

Mandel United verloor vorige week immers het cruciale duel thuis tegen VK Ninove. “Deze wedstrijd was van het allergrootste belang en helaas doken onze oude demonen – individuele fouten – op het verkeerde moment weer op. Maar we moeten ons vastklampen aan het positieve. Ik blijf ervan overtuigd dat we de kwaliteiten in de groep hebben, de wil om te slagen en een goede werkmentaliteit, maar we hebben onszelf nu wel in een penibele situatie gewerkt.”

Ninove, dat op de barrageplaats kampeert, loopt nu tot zeven punten uit. Zondag tegen OHL B moet Mandel het doen zonder Castagne en Cissé is onzeker. Nzau keert terug uit schorsing en Tiboue uit blessure.