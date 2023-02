Din Sula is het goudklompje van Royal Knokke FC: “Momenteel tellen enkel de club en mijn herstel”

Ze zijn streng voor zichzelf aan de Oostkust. Na de schitterende vertoning maar nipt verlies tegen Patro Eisden volgde voor Royal Knokke FC een krappe winst tegen rode lantaarn Mandel United. Coach Yves Van Borm had getraind op een team met Din Sula in punt maar de goaltjesdief zakte na amper 17 minuten door zijn knie. Ga dan maar weer aanpassen!

Din Sula wordt door zijn medespelers geloofd voor zijn efficiëntie op het veld en voor zijn vriendelijkheid tegen ploegmaats, trainers en supporters. “Van thuis uit kreeg ik een positieve opleiding mee, waarvan ik de vruchten draag. Als voetballer bereikte ik iets moois en mocht als 17-jarige debuteren voor Oud-Heverlee Leuven. We promoveerden via de nacompetitie naar eerste klasse en daar startte ik in november 2015 tegen Genk. Later volgden Lommel, Waasland Beveren en Virton.”

“Begin 2022 werd ik uitgeleend aan Patro Eisden maar belandde op een zijspoor na een trainerswissel. Op de koop toe werd ik het slachtoffer van pubalgie. Volledig hersteld kwam ik aan in het Burgemeester Graaf Leopold Lippens park, waar ik blijkbaar aan de verwachtingen voldoe.”

“De wedstrijd tegen ex-ploeg Patro Eisden, waar ik zo naar uitzag, viel in het water wegens schorsing. De week nadien tegen Mandel United kon ik na een dik kwartier onmogelijk verder. Er schoot iets in mijn knie.”

Hartelijk ontvangen

“Hopelijk kan ik vlug weer tussen die krijtlijnen mijn ding doen. Knokke huurt me van Virton tot einde seizoen. Aan een verdere toekomst denk ik niet. Momenteel tellen enkel de club en mijn herstel. Hier werd ik hartelijk ontvangen en de oefensessies met Yves Van Borm en zijn assistenten verlopen vlekkeloos. Kapitein Sven Dhoest is een superkeeper en een kapitein die zijn ploeggenoten een goed gevoel geeft. Altijd staat hij klaar om ons aan te moedigen.”

“Hopelijk kan ik vlug weer tussen die krijtlijnen mijn ding doen”

“Mijn toegevoegde waarde bestaat erin om goals te maken: daarvoor moet je fit zijn. Mijn lichaam verzorg ik optimaal. Toch kan de kleinste misstap al een letsel veroorzaken. Het komt er nu op aan te genezen. De artsen zullen, na de MRI, bepalen wanneer ik er weer klaar voor ben, ik kan daar zelf geen datum op plakken.” Intussen maakt Knokke zich klaar voor de trip naar nummer 17 Rupel Boom. Yves Van Borm mag nog altijd de vijfde stek viseren als afscheidscadeau.”

(JPV)

Zaterdag 4 februari om 20 uur: Rupel Boom FC – Royal Knokke FC