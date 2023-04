Defensief geteisterd Winkel Sport gaat nog op zoek naar punten

Brogniez naar Mandel

Bij Mandel United is het steven nu vooral al naar volgend seizoen gericht. Nieuwe trainer Paravizzini lichtte de kern door, ondertussen tekenden al de broers Jules en Arthur Desot, die van de KVK-beloften over komen. Ook Jeremy Brogniez is op weg naar Mandel United. De ondertussen 35-jarige creatieve speler werkte nog samen met de coach bij Wingene en Boezinge.