Calvin Dekuyper (ex-Cercle Brugge) nieuwste aanwinst van Mandel United

Mandel United blijft zich versterken en haalde nu ook Calvin Dekuyper (22) binnen. De verdedigende middenvelder kreeg zijn opleiding bij KV Oostende en Cercle Brugge. Bij de Vereniging haalde hij ook de A-kern. Vorig jaar was hij actief bij Exc. Moeskroen.

Na het faillissement van Moeskroen was hij nu dus een vrije speler. Hij zette zijn krabbel bij Mandel United dat zo opnieuw een versterking binnenhaalt. En dit zal allicht de laatste niet zijn. Dekuyper is een verdedigende middenvelder. Hij is de jongere broer van Mitch Dekuyper, spits bij E. Aalst.

Calvin Decuyper heeft al de nodige matchen in de benen op profniveau, zaterdag is hij ook al speelgerechtigd voor de wedstrijd tegen Thes.