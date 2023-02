Aanwinst William Owusu trainde al mee met Winkel Sport: “Ik zoek nog een woning hier in de omgeving”

De carrière van de geboren Ghanees William Owusu leidde al langs diverse clubs uit onze eerste klasse. Na drie seizoenen in de Verenigde Arabische Emiraten is hij terug in ons land en het was Patrick Rotsaert die hem kon overtuigen voor Winkel Sport te spelen.

William Owusu is ook meteen speelgerechtigd, zijn internationale transfer raakte net voor deadline afgerond. Na het vertrek van Dirk-Jan Dewaegemaeker naar KVK Westhoek was er een positie vrij in het spitsenlegioen van Winkel Sport. De connecties van sportief manager Patrick Rotsaert deden de rest. William Owusu versierde zijn eerste profcontract bij Sporting Lissabon en werd als jonge speler uitgeleend aan Cercle Brugge, de vereniging waarmee de Portugese club in die tijd een samenwerkingsverband had. Daar leerden Owusu en Rotsaert elkaar kennen. “Maar ik heb altijd contact gehouden, ook toen hij niet meer in ons land voetbalde”, zegt Patrick daarover. En die goede band loont nu, want Patrick Rotsaert kon Owusu binnenhalen voor Winkel Sport.

Dicht bij kinderen

In België speelde de aanvaller ook nog voor Westerlo en Antwerp en werd hij even uitgeleend aan KSV Roeselare. Vooral in Antwerp was hij een echte publiekslieveling en scoorde hij ook aan de lopende band. De voorbije drie seizoenen was hij voor drie verschillende clubs actief in de Verenigde Arabische Emiraten. “Het niveau ligt er iets lager dan in Europa, maar het is toch best aardig”, verklapt de aimabele Ghanees. “Elke ploeg mag er maar vier buitenlanders opstellen, de rest van het team bestaat uit lokale spelers. Daardoor ligt ook heel wat druk op die buitenlanders, van hen wordt verwacht dat ze het verschil maken.”

Het jongste half seizoen zat Owusu er zonder club, maar hij trainde er verder. “Maar ‘personal issues’ deden me naar België terugkeren”, zegt de papa van vier kinderen. “Ik ben hier in eerste instantie om dat op te lossen en om meer bij mijn kinderen te zijn, maar Patrick overtuigde me om ook te tekenen tot het eind van het seizoen. Dan zien we wel wat de toekomst brengt.”

“Ik heb geen last van blessures en kan in principe spelen. Ik mis uiteraard wat matchritme, het is uiteraard aan de coach om te beslissen”

William Owusu is op zoek naar een woning in de regio. “Ik woon het liefst dicht bij de club, nu zit ik anderhalf uur in de wagen om op training te geraken.”

Owusu kende de ploeg uit het kleine Sint-Eloois-Winkel uiteraard niet. “Maar ik ben hier goed ontvangen. Het is een erg warme club. Ook de voorzitter was er op de eerste training, het was een aangename kennismaking. Dinsdag heb ik mijn eerste training afgewerkt en dat verliep goed. Ik heb geen last van blessures en kan in principe spelen. Ik mis uiteraard wat matchritme, het is uiteraard aan de coach om te beslissen.”

Onraet naar Oostkamp

Winkel Sport speelt zondag thuis tegen Visé. Daan Debouver viel afgelopen weekend aan de rust in tegen Dessel en maakte zo zijn rentree na zes matchen afwezigheid, maar het was die andere invaller Maki Tall die in het slot de gelijkmaker scoorde tegen Dessel. Ook Gauthier Libbrecht staat dicht bij een terugkeer, Jasper Beyens heeft nog enkele weken nodig. Benoit Onraet speelt volgend seizoen voor KSV Oostkamp, de ploeg van trainer Kurt Delaere (ex-Winkel Sport).