Vlaamse Reus Bashir Abdi draagt trofee op aan Miguel Van Damme

Bashir Abdi zal dit jaar wellicht grossieren in trofeeën. Naast de Trofee voor Sportverdienste heeft de Belgische marathonloper vrijdag in Gent de Vlaamse Reus gekregen. Hij deelde de prijs met rolstoelatleet Peter Genyn. Bashir Abdi droeg zijn prijs op aan Cercle-doelman Miguel Van Damme, die op de tweede plaats strandde.

Abdi haalde het met 316 punten ruim afgescheiden van Miguel Van Damme (170 punten). De bronzenmedaillewinnaar van de Olympische Spelen op de marathon was zeer tevreden met deze nieuwe trofee.

“Het is zowat de maand van de erkenningen, maar ik ben wel zeer blij met deze trofee. Zeker omdat deze van sportjournalisten komt die massaal voor mij hebben gestemd. Toch draag ik deze prijs op aan de man die net na mij eindigde, Miguel Van Damme. Ik vind hem een heel bijzondere persoon. Iemand die een voorbeeld is van doorzettingsvermogen en een voorbeeld voor zoveel mensen die af te rekenen krijgen met de vreselijke ziekte kanker. Zijn levensverhaal heeft me heel hard geraakt”, stelde Bashir Abdi.

Miguel Van Damme strandde op een hele mooie tweede plaats. © BELGA

Enorme motivatie

Ook Abdi heeft een bijzonder levensverhaal. Hij ontvluchtte de oorlog in thuisland Somalië en kwam in België aan waar hij zijn sportieve loopbaan verder ontwikkelde. “Iedereen heeft zo wel zijn eigen verhaal. Het mijne is misschien nog iets merkwaardiger. Ik heb daaruit een enorme motivatie gehaald. Wellicht is dit alles de reden waarom ik dag in dag uit zoveel kan opbrengen voor mijn sport”, vervolgt Bashir Abdi.

2021 was een boerenjaar voor Abdi. Hij behaalde een bronzen medaille op de Olympische Spelen en won de marathon van Rotterdam in een nieuwe Europese recordtijd. “Ik schat die bronzen medaille op de OS net iets hoger in dan mijn prestatie in Rotterdam. Tijden zijn er nu eenmaal om verbroken te worden. Al hoop ik natuurlijk nog lang dat record te hebben en misschien wel zelf te verbeteren. Hetgeen ik presteerde in Tokio, in uitzonderlijke weersomstandigheden en met de jetlag daar nog bij, was toch heel knap. Ik wil de lat in de toekomst nog hoger leggen. Er komt een druk atletiekjaar aan met het WK in de VS en het EK in Duitsland. Ik ben geen underdog meer en wil mijn niveau nog verder optrekken.”

Paralympische titel

In een uitzonderlijk jaar 2021 kende de Vlaamse vleugel van de Sportpersbond nog een tweede Vlaamse Reus toe. Die ging vrijdag naar rolstoelatleet Peter Genyn. Op de Paralympische Spelen won hij, na zilver op de 200 meter, goud op de 100 meter. Hij verlengde daarmee zijn paralympische titel.