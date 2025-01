Torhout gaat op zoek naar kandidaten voor stedelijke sporttrofeeën 2024

Op zondag 2 maart om 17.30 uur in het cultuurcentrum de Brouckere heeft het traditionele Sportgala plaats, een organisatie van de stedelijke sportdienst in samenwerking met de sportraad. Tijdens het gala worden de provinciale, Vlaamse en Belgische kampioenen van het voorbije jaar gehuldigd. Ook worden de sportlaureaten 2024 bekendgemaakt en in de bloemetjes gezet.

Lifetime achievement

Zonder kandidaten kunnen er uiteraard geen laureaten verkozen worden. De kandidaturen kunnen ingediend worden tot en met zaterdag 4 januari via de website www.torhout.be van de stad of via sport@torhout.be.

Individueel wordt er naar de sportprestatie van het jaar gezocht bij enerzijds de jeugd en anderzijds de volwassenen. Ook het sportteam van het jaar wordt bekroond, zowel bij de jeugd als bij de volwassenen. Daarnaast is er De Koarle, een trofee die eenmalig toegekend wordt aan een Torhoutenaar die de lokale sport jarenlang gepromoot heeft en dat bij voorkeur nog altijd doet en/of die een bijzondere bijdrage voor de sport geleverd heeft over de clubgrenzen heen. Noem het een lifetime achievement.

“Sporters kunnen zichzelf kandidaat stellen of genomineerd worden door iemand anders”, zegt sportfunctionaris Sofie Senaeve. “Wie zelf knappe sportprestaties heeft neergezet of iemand kent die dat heeft gedaan, kan een kandidatuur indienen.”

De toegang tot het Sportgala is gratis. VRT-journaliste Hermien Vanbeveren presenteert, pianist Martijn Devos musiceert.

De laureaten worden verkozen tijdens de algemene vergadering van de sportraad op donderdag 23 januari. De uitslag blijft geheim tot op het Sportgala.

Vorig jaar ging De Koarle naar Ronny Debeuckelaere, een monument uit de wandelsport. Eerdere winnaars van die trofee waren onder andere Willy Persyn, Roger Beernaert, Wilfried Vierstraete, Gilbert Gevaert, wijlen Norbert Trio en wijlen Hugo Biddelo. De laureaten ontvangen een mooie trofee. (JS)