Tim Debrouwer voor het eerst als hoofdtrainer bij SCT Menen: “Heb er een goed oog in”

Na zijn doorstart moest SCT Menen zich vorig seizoen met een bescheiden twaalfde plaats tevreden stellen. Deze keer wil Sporting beter doen. Een plaats in de linkerkolom moet lukken, werd tijdens de ploegvoorstelling vooropgezet. Voorzitter Patrick Soete voegde er zelfs fijntjes aan toe dat het iets meer mocht zijn. T1 Tim Debrouwer laat echter niet al te veel in zijn kaarten kijken, wel wil hij zo hoog mogelijk eindigen.

Tim Debrouwer staat voor zijn groot examen. De 34-jarige Lauwenaar die voorheen jeugdtrainer was bij Wevelgem, en ook bij Dadizele en Mandel actief was, krijgt voor het eerst in zijn trainerscarrière een eerste ploeg onder zijn bevoegdheid. Het schrikt Debrouwer niet af.

“Ook bij Dadizele en Mandel kreeg ik met ervaren mannen te maken”, opent de Menense coach. “Ik ben niet bang voor de uitdaging, ik weet dat men bij Menen verwacht dat ik de ploeg een nieuw elan kan geven. Verwacht van mij echter geen ophefmakende uitspraken. Een plaats vooropzetten is nattevingerwerk. Daar doe ik niet aan mee. Ik kan alleen beloven dat ik mijn uiterste best zal doen om zo hoog mogelijk te eindigen. Maar dat kan ik niet in mijn eentje. Daarvoor reken ik op de steun en medewerking van mijn spelers die moeten meegaan in mijn verhaal.”

Zelf was Tim Debrouwer geen lang voetbalverhaal beschoren. “Begonnen bij de jeugd van WS Lauwe, stapte ik later over naar SC Menen. Later waagde ik mijn kans bij het toenmalige BS Poperinge. Ik geraakte er tot in de eerste ploeg, tot ik een zware knieblessure opliep. Meteen was mijn voetbalcarrière naar de knoppen.”

“Omdat ik gebeten was door de microbe, werd ik jeugdtrainer. Bij SCT Menen krijg ik de kans om te tonen dat ik ook een eerste ploeg onder de arm kan nemen. Ik heb er een goed oog in dat het zal lukken.”

Veel vertrouwen

Voor zijn eerste wedstrijd moet Menen kustploeg Koksijde Oostduinkerke in de ogen gaan kijken. “Het gaat tegen de topfavoriet”, weet Tim Debrouwer. “We zullen meteen weten hoe zwaar we wegen. Koksijde Oostduinkerke wordt als de gedoodverfde titelfavoriet naar voren geschoven. Maar na onze laatste voorbereidingswedstrijd tegen Jong Helkijn, waarin we een 1-1-gelijkspel speelden, trekken we er met veel vertrouwen heen. We zullen ons vel duur verkopen.”

Zaterdag 2 september om 19.30 uur: KV Koksijde Oostduinkerke SCT Menen