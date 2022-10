Tibo Debaillie en Rani Vincke winnen sportprijzen

In zaal Zomerloos werden in totaal vijf sport- en vier cultuurprijzen uitgereikt. Inwoners konden tot eind september hun kandidaten nomineren. Alle laureaten kregen een kunstwerk van Gistelnaar Lieven Debrabandere.

Tibo Debaillie (25) is ‘Sportman van Gistel’. Hij is de eerste Belg die een sportbeurs kreeg om American football te spelen in de hoogste ‘College’-divisie bij Towson University. Nadat hij zijn studies afrondde, werd hij als eerste Belg ooit gekozen door een profteam, The Edmonton Elks in Canada. Nu speelt hij bij de BC Lions Vancouver, ook in Canada.

Sportvrouw is dan Rani Vincke (22). Ze behoort al tot de Belgische topatleten. Haar prestaties zorgden ervoor dat ze opgenomen werd bij de Belgian Rockets en de nationale 4×100 meter-estafetteploeg mocht vertegenwoordigen op het Europees kampioenschap in München. Daar werd zelfs de finale bereikt.

Sportploeg van het jaar is de vzw Gestellae Ballet. Deze balletschool ontstond in 1991 en brengt de danskunst over op jongeren en volwassenen. De vereniging ontvangt al enkele jaren het label van ‘Kwaliteitsvolle dansclub’ van Danssport Vlaanderen en ‘Goed Bezig’ van Sport Vlaanderen. Ook ontvingen ze de Belgium Prestige Award voor beste balletschool en nog eens twee prestigieuze awards.

Noah Soete is vervolgens sportbelofte. Hij speelt volleybal bij Rembert Torhout bij de provinciale U13. Op z’n prijzenkast pronken onder meer de West-Vlaamse en Vlaamse beker, het provinciaal kampioenschap en landstitel. Straf: Noah speelt nog maar volleybal sinds 2019 en werd opgeroepen voor de try-outs van de nationale Young Red Dragons.

De trofee van sportverdienste ging naar Werner Vanhee, uittredend voorzitter van Volleybalclub Oudenburg-Gistel. Hij was de drijvende kracht achter diverse vernieuwde activiteiten en wordt omwille van zijn inzet door alle spelers op handen gedragen.

Bij de cultuurprijzen vielen vier partijen in de prijzen. De persoonlijke titel was voor Veerle Missiaen, die al meer dan twintig jaar kalligrafieles geeft en haar passie wil doorgeven. Ze maakt deel uit van de ‘Witruimte’, een groep ervaren lesgevers en kalligrafen verspreid over heel Vlaanderen.

De Koninklijke Fanfare Orpheonisten Moere is cultuurvereniging van het jaar. De groep is al 160 jaar actief en kende sinds de coronaperiode een ledengroei van 20 procent, vooral jongeren. De eigen muziekschool is een succes en van Gistel tot Brussel worden evenementen opgeleukt.

Rune Vermeulen (21) kreeg de jongerenprijs. Vorig jaar bracht ze haar eerste poëziebundel uit: ‘De wolken in mijn hoofd’. Ze volgt nu universitaire studies Nederlands.

Tot slot mag Filip Debaillie zich cultuurambassadeur noemen. Hij verdiept zich al vele jaren in de Gistelse geschiedenis, heeft een bijzondere privéverzameling oude foto’s, kaarten en documenten, en zet zich in om de Gistelse geschiedenis levend te houden. Filip is ook auteur van diverse heemkundige publicaties, waaronder recent ‘1940-1944 Bezet en Bevrijd’. (TVA)