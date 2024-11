TPR houdt internationaal tornooi in nieuwe padelhal: “Inschrijvingen lopen vlot”

Van woensdag 26 november tot en met 1 december organiseert Tennis&Padel Rumbeke een internationaal padeltornooi. Daarmee zijn de organisatoren zeker niet aan hun proefstuk toe want vroeger deed men dit ‘in de Put’ van Koksijde, nu dus in de eigen hal. Tornooidirecteur is Curd Neyrinck, scheidsrechter Gregory Hermans. Ze staan er niet alleen voor want nog 10 anderen zorgen voor een goed tornooiverloop.

“In het verleden hebben we al twee keer in Koksijde een outdoortornooi georganiseerd met onze mensen”, opent Gregory Hermans. “Nu is het de eerste keer in Rumbeke én indoor en daarmee zijn we toch wel uniek op dat niveau. De keuze om het bij ons te houden was er gekomen na een uitgeregende editie waarbij we ons tijdschema nooit konden vasthouden. Nu zal dit in onze eigen hal geen probleem meer zijn. Ook de ligging is veel beter. We hebben ervoor gekozen om enkel mannen toe te laten voor een internationaal derde niveau, te vergelijken met de derde afdeling in het nationale voetbal. Daarmee kan je toch al mooie namen lokken naar een dergelijk tornooi. Als alles goed verloopt kunnen we natuurlijk nog uitbreiden naar dames of gemengd maar dat is toekomstmuziek.”

64 koppels

Wanneer is het tornooi volzet? “We stellen het dus open voor iedereen maar kunnen maximum 64 koppels verwelkomen. Dan starten we op woensdagmorgen en eindigen op zondagavond. Voor veel landgenoten is het leuk om zich in eigen land eens te meten met internationale koppels.”

“Hoe de inschrijvingen lopen? Alles verloopt via de Internationale Padel Federatie maar we zien dagelijks toch enkele koppels erbij komen. Nu al zijn we zeker van Belgen, Portugezen, Spanjaarden, Nederlanders en een Frans koppel. Een Rumbeeks koppel zit er nog niet bij, wel een Brugs koppel.” Met deze organisatie wil TPR Rumbeke de padelsport nog eens extra in de aandacht zetten. Vandaar ook dat er gratis toegang is. Bovendien is alles ook live te volgen is via FIPRoeselare.be Leuk om te weten is dat er extra kinderanimatie voorzien is tijdens het tornooi. (SBR)