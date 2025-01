Torhoutse tennisclub De Koddaert staat te koop: zomerseizoen wordt niet meer opgestart

De Torhoutse tennisclub De Koddaert, gevestigd aan de Schoolstraat in Wijnendale, staat te koop. Dat heeft Leen Heynderick (38), die de werking coördineert, zopas bekendgemaakt.

TC De Koddaert, opgericht door haar vader Jean-Pierre Heynderick (67), wordt dus stopgezet. De activiteiten blijven nog tot eind maart doorlopen, maar daarna wordt het zomerseizoen niet meer opgestart.

Binnenkort wordt met de verkoop gestart

Leen geeft les aan de vrije basisschool van Wijnendale en vindt de combinatie met het uitbaten van een tennisclub te zwaar. “Aangezien gezondheid, rust en familie zo kostbaar zijn, hebben we beslist om de club te verkopen”, klinkt het in een bericht aan de leden. “We doen dat na heel lang nadenken, overleggen en twijfelen. We zijn iedereen die met trots lid is geweest van TC De Koddaert bijzonder dankbaar. Allen zorgden mee voor een leuke, gezellige sfeer en prachtige herinneringen. Zeker ook dank aan zij die met hart en ziel hun steentje hebben bijgedragen aan de uitbouw van onze tennisvereniging. Het is met pijn in het hart dat we onze tweede thuis verkopen.”

Binnenkort wordt officieel met de verkoop gestart. “We merken interesse in de club”, aldus Leen. “Bij een overname zullen we dat zo snel mogelijk communiceren. Wanneer dat zal zijn, valt moeilijk te voorspellen. Tennissers die graag interclub spelen, houden best rekening met de transferperiode.”