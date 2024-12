TCD met twee damesteams Vlaams padelkampioen: “We hebben een competitie binnen onze eigen club kunnen creëren”

Vorige maand werden in Vilvoorde de Vlaamse finales van de Padel Team Cups afgewerkt. Een eindronde voor de regionale winnaars van de verschillende reeksen van de Cornet Padel Mixed Cup en Senior Cup. Twee ploegen van Tennis en Padelclub Duinbergen (TCD) kroonden zich tot kampioen.

De Cornet Padel Senior Cup is een heren- en damesteamcompetitie waarin spelers vanaf het jaar dat ze 40 jaar worden kunnen deelnemen. “Wij deden met 22 ploegen mee, wat voor onze club een gemiddelde is”, vertelt Wim Heyvaert van Tennis en Padelclub Duinbergen. “Het was wel de eerste keer dat we drie ploegen hadden die in hun reeks kampioen van West-Vlaanderen werden. Dit was dit jaar op provinciaal vlak tevens een unicum. Gezien we in Duinbergen nog maar vier jaar met padel bezig zijn, is dit een heel mooie prestatie.”

De twee damesploegen van TCD die de finale bereikten werden ook Vlaams kampioen. De eerste titel in de Senior Cup was in afdeling 2 met Caroline Van Den Broucke, Caroline en An Willemyns, Michele De Saedeleer, Virginie Tanghe en Marina Lanckriet. Zij haalden het van RUA TC uit Brasschaat. In afdeling 4 waren Ann Van Geeteruye, Fabienne Vanderweyden, Angélique Van Daele, Carine Aters, Annabelle De Lille en Christine Depoorter het sterkst, zij wonnen van TC Waregem Gaver.

Gestructureerd

Ondertussen blijven de padelleden in de club in Duinbergen toenemen. Onder leiding van Mathieu Loosvelt heeft TCD een campus met professionele trainers die zowel voor tennis- als padellessen worden ingezet. “Je ziet dat dit vruchten afwerpt. We hebben padel destijds gestructureerd aangepakt, met veel lessen aanbieden, evenementen organiseren en mensen aansporen om aan competitie te doen. Zo hebben we binnen onze club een eigen competitie en vele ploegen zijn zich nu aan het klaarstomen voor de voorjaarsinterclub. We hopen dat we daarin opnieuw kampioenen kunnen vieren. Daarnaast willen we op vraag van Padel Vlaanderen inzetten op Kids Padel.” (ACR)