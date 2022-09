TC Brughia brengt jonge tennissers naar de top: “Op termijn willen we ook naar grandslamtornooien trekken”

Jeline Vandromme uit Sint-Kruis greep vorig weekend haar derde ITF-tornooizege en dit op 14-jarige leeftijd. Ze won in Esh-sur-Alzette (5 grade) in Luxemburg, zowel in het enkel- als in het dubbelspel. Zij is lid van de Brughia Tennis Academy Pro die als doel heeft om ooit aan grandslamtornooien -18 jaar deel te nemen.

BTA Pro stoomt vanaf 6 tot en met 18 jaar competitiespelers van verschillende niveaus klaar waar men voor het eerst met een groep oudere jeugd, vanaf 15, 16 jaar, ook op het internationale ITF-circuit aanwezig was.

“Het is ons opgevallen dat zij kunnen meedingen op dat niveau”, stelt Pieter Van Reeth. “Naast Jeline Vandromme hebben Remi Heldenbergh, Wies Carton, Louis Maurau, Flor De Sitter, Sabina Pintea, Lauren Seye, Sielke Vanschoor en Aypril Dhelft binnen het ITF-circuit allen punten behaald. Dit was op de internationale kalender ook ons doel.”

Met de iets jongere was dit Tennis Europe. Daarnaast zijn er jongens die in eigen land net de top acht niet haalden of zij die met puike prestaties wel konden meedoen aan het Feest van de Jeugd.

“Er is ook jeugd op nationaal en gewestelijk niveau. BTA is er niet alleen voor die zogenaamde toppers. Ook voor gasten die wekelijks tot drie keer trainen. Die tennis kiezen als sport, maar niet tot 15 uur trainen. Ook zij deden het goed.”

Kwalificaties

BTA Pro werkt onder leiding en coördinatie van Jelle Vanhee met een achttal trainers en er is de samenwerking met het KTA Brugge waar men de specialisatie tennis verzorgt. Men wil naast ITF op termijn ook naar de grandslamtornooien trekken. Zoals bijvoorbeeld met Born De Boever, finalist op het voorbije BK. “Eens ze op 17, 18-jarige leeftijd internationaal sterk bezig zijn, ze in de top honderd geraken, dan zou dit mooi zijn. Al is het bijvoorbeeld maar voor de kwalificaties. Dat is toch ergens een droom en een doelstelling van onze tennisclub”, besluit Pieter Van Reeth. (ACR)