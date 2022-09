OTC speelt finale nationale interclub: “De weg naar de finale was er eentje om u tegen te zeggen”

Sinds enkele jaren is OTC met een herenploeg aanwezig in de nationale reeksen. Om competitief te blijven plukte men heel wat toppers bij andere clubs weg. Dit jaar doet de ploeg van kapitein Loïc Carlier het in 4de nationale met een mix van trainers en eigen jeugd. Met succes, want zondag speelt OTC de finale tegen het hoog aangeschreven Hasselt.

“De weg naar de finale was er zeker eentje om u tegen te zeggen. Zondag laatstleden wonnen we de halve finale met 6-3 tegen Het Zeen uit Sterrebeek. Na de enkels stond het 3-3, maar met drie sterke dubbels haalden onze jonkies de eindzege binnen. Onze ploeg bestaat bijna uitsluitend uit rasechte Oostendenaars. Enkel onze derde man Lucas Bogaert is met zijn Brugse afkomst de vreemde eend in de bijt. Het leuke is dat de helft van de ploeg uit full-time Oostende coaches bestaat. De andere twee – Sander Roose, die met zijn vader Jeroen dubbelspel speelt, en Axel Piers – worden gecoacht door Willem Dejonckheere, Harry Jacobs-Lim en mezelf”, aldus Loïc Carlier.

Tegen Hasselt

Komende zondag, 18 september, krijgen de gasten van de OTC de spelers van Hasselt op bezoek. Deze spelers spelen voor het grote Tenkie Park, momenteel de grootste en best presterende jeugdopleiding van het land. Spelers als Gilles-Arnaud Bailly kregen daar hun opleiding. De finale start nu zondag om 10 uur en wordt gespeeld op de velden van Ostend Tennis Club. (JLO)