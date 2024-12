Oostendse Badmintonclub zet jeugdprestaties in de kijker: “Bekroning voor harde werk”

De Oostendse Badmintonclub (OBTC) biedt een kwalitatief kader voor jeugd, recreatieve en competitieve spelers. De jongeren zetten onlangs overigens knappe resultaten neer op het provinciaal kampioenschap bij de volwassenen en het Belgisch kampioenschap jeugd.

Vorige maand was er het PK voor volwassenen in Zwevezele waar een aantal jeugdspelers van OBTC aan deelnam. Storm Claeys werd samen met Joppe Van Belle (Brugse BC) kampioen in heren dubbel 12. Katelyn Hoorelbeke zorgde voor Oostendse winst in dames enkel 8-9 en dubbel 6-7. Zij wordt in competitieverband uitgeleend aan Brugse BC en speelde samen met haar ploeggenote Yasmina De Vent.

West-Vlaams kampioen

Robin Van Bouwel werd op zijn beurt West-Vlaams kampioen in heren enkel 7. Zilver was er voor Mathis Bleyaert in heren enkel 10. Nona Bleyaert speelde mooie wedstrijden in de gemengd dubbel 12 met Yani Claeys, maar viel jammer genoeg niet in de prijzen.

Later in november namen ook drie leden van OBTC deel aan het BK jeugd in de Gentse topsporthal. Katelyn Hoorelbeke was er goed voor zilver, samen met haar dubbelpartner Sophie Delarue (Izba) in U15 meisjes dubbel. In die leeftijdscategorie behaalde Katelyn een derde plaats in enkel. Brons was er in gemengd dubbel met haar goede vriend Mats Timmerman (BC Pluimplukkers ). Ook Robin Van Bouwel was goed voor een derde plaats in het dubbelspel U17 met Kobe De Bleeckere (Izba).

“Deze knappe resultaten zijn een bekroning voor hun harde werk en tijd die zij in het badminton steken”, vindt jeugdverantwoordelijke Leanne Pollen.

Ledenstop

“Storm, Robin en Mathis draaien binnen onze club goed mee in de volwassenencompetitie, in eerste, tweede en vierde provinciale. De eerste herenploeg is in eerste provinciale actief. Een damesploeg hebben we voorlopig niet meer. Bij de jeugd voeren we momenteel zelfs een ledenstop in, omdat we in sportcentrum Marie-Thérèse De Gryse niet voldoende terreinen beschikbaar hebben. Vanaf januari, wanneer we onze werking hervatten, wordt het ledenaantal herzien, omdat er dan zijn die stoppen.” (ACR)