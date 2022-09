Nand Vandepoele is Belgisch tenniskampioen

Het voorbije weekend werd op TC Forest Hills in Wondelgem de eindfase van het Belgian Junior Circuit, oftewel het Belgisch tenniskampioenschap voor de jeugd, afgewerkt. Nand Vandepoele uit Diksmuide kroonde zich tot kampioen bij de jongens U15/1 (70-110 punten) en gaf op die manier zijn knappe seizoen nog meer glans.

Nand Vandepoele is met 85 punten tennislid bij TC Orscamp in Oostkamp, onder leiding van coach César Coutinho. Bij de jongens U15 pakte de jonge West-Vlaming in Wondelgem in de eerste ronde reeds uit met een knappe prestatie. Hij versloeg in de kwartfinales de als tweede geplaatste Lukas Tzimas (90 punten, TC De Zeype Kampenhout) met 5/7, 7/6 en 6/2. In de halve finale wachtte Tibo Meermans.

De 85-punter van Tenkie Park had op zijn beurt met Tiebe Louvaert (TC Brughia) een andere West-Vlaming uitgeschakeld. In de strijd om de finale moest hij zijn partij tegen Vandepoele staken in de tweede set. In de eindstrijd zondag toonde Nand zich dan sterker dan Matisse Wils (85 punten, TTV Tennis en Padel Turnhout). Vandepoele won in drie sets: 6/2, 3/6 en 6/2.

Nog op de finaledag was er verlies voor Bruggeling Born De Boever van TC Brughia, met 85 punten. Hij verloor de eindstrijd bij de jongens U13/1 met 6/2 en 6/1 van de met tien punten hoger geklasseerde Killian Van Roost (TC Beckhand).

ACR)