Marie Van Riet met nationale squashtop naar WK in Hong Kong: “We zullen er voluit voor gaan”

Marie Van Riet werd dit jaar Belgisch en onlangs Vlaams kampioen squash. Eerder dit jaar werd ze met het nationale team Europees kampioen en van 9 tot en met 15 december verdedigt Marie Van Riet een eerste keer ons land op het WK voor damesteams in Hong Kong.

Het Belgische team wordt er naast Marie Van Riet (21) uit Knokke-Heist vertegenwoordigd door Tinne Gilis en haar zus Nele Coll (gehuwd met de Nieuw-Zeelandse squasher Paul Coll, red.), Chloé Crabbe en Ronny Vlassaks als coach.

Marie kreeg de squashmicrobe al op jonge leeftijd te pakken, samen met haar oudere broer en zus. “Mijn oom had met Piramid een squashclub in Brugge. Die bestaat ondertussen niet meer. Ik ging daar wekelijks op zaterdag naartoe, om er aan minisquash te doen. Daar heb ik toch de basis gelegd”, vindt ze. “Er kwam een onderbreking in het squash toen ik later aan atletiek en turnen deed. Op mijn twaalfde ben ik opnieuw met squash begonnen, ook omdat ik hiervoor in mijn woonplaats terecht kon. Atletiek en turnen moesten uiteindelijk plaats ruimen voor squash. Mijn zus Fien is er al een tijdje geleden mee gestopt. Mijn broer Thomas speelt met mij in een interclubploeg van Vision 21, een squashclub in Roeselare”, vertelt Marie, die vorige maand halve finaliste en derde werd op een tornooi in het Franse Nancy.

Minder populair

Squash heeft in ons land door de coronapandemie en de populariteit van padel, wat in die periode wel mocht gespeeld worden, de voorbije jaren fel moeten inboeten, met als gevolg de sluiting van diverse squashclubs en heel wat sportaccommodaties die naar padel zijn overgeschakeld. Marie heeft desondanks nog veel plezier in het squash. Al is ze dit seizoen om in competitie te spelen wel van club veranderd: van Olympia in Hasselt, waardoor ze tot vier uur in de trein zat om een wedstrijd te spelen, naar Vision 21 in Roeselare. “In Limburg speelde ik in een competitie voor dames. Nu die er niet meer is, squash ik voor de club waar ik train, in Roeselare. Het is dichter bij huis. Ik doe in interclub dan met de heren mee. Het is een mooie competitie. Bij de dames zijn we met weinig en blijf je in wedstrijden steeds dezelfde speelsters tegenkomen. Bij de heren zijn er veel meer nieuwe tegenstanders. In zekere mate stijgt hierdoor mijn niveau ook.”

Progressie

In aanloop naar het WK in Hong Kong liep Marie stage in het ziekenhuis Jan Palfijn, omdat ze aan de universiteit een opleiding kinesitherapie volgt. “Ik zit in Gent op kot. Met mijn studies is squashen wel een heel heftige combinatie. Vorige jaren deed ik een aangepast traject, zodat ik het wat met mijn sport kon spreiden. Nu is het een normaal traject. Dit vraagt toch om veel inspanning, met drie dagen per week stage en een of twee dagen les.”

Marie werd vorige maand Vlaams kampioen. Eerder dit jaar greep ze voor de eerste keer de nationale titel als A-speelster, zij het bij afwezigheid van de zussen Gilis. “Ik word door anderen vooral beschreven als een fysieke speelster. De laatste tijd heb ik gewerkt aan mijn precisie, want in het hedendaagse squash is dit wel nodig. Ik werkte ook aan mijn shots en daar zie ik progressie in. Ik heb het voorbije jaar vooral hard gewerkt. Er was daarnaast een stage in Santiago de Compostella in Spanje. Ik had er een zeer goede week, met een goed voorjaar als gevolg. In de zomer kampte ik wel met een schouderblessure, maar die is nu gelukkig van de baan.”

Nieuwe ervaring

Met de zussen Gilis en ook Chloé Crabbe haalde de speelster uit Knokke-Heist in mei dit jaar voor het eerst in de geschiedenis voor ons land de Europese titel squash voor landenteams binnen. Nu volgt het WK in Hong Kong, met 23 landenteams die aan het vrouwentornooi deelnemen. België komt vanaf maandag 9 december in de poulefase uit tegen Italië, Indië en Columbia. “We gaan er met ons vier voluit voor gaan en proberen het maximum te behalen. Zo’n WK is voor mij volledig nieuw. Ik ben echt benieuwd.” (ACR)