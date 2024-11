Luna Gryp is twee keer Belgisch kampioen

Luna Gryp uit Zedelgem heeft onlangs de Belgische titel in rolstoeltennis behaald. In Dames 1 versloeg ze in de finale een eerste keer Els Verhoeven en in dubbel gemengd 1 was ze samen met Alexander Lantermann goed voor een tweede gouden medaille.

Het BK rolstoeltennis had het laatste weekend van oktober plaats in tennisclub Bachten de Kupe in Veurne. Daar volgde Luna Gryp uit Zedelgem Els Verhoeven op. Alexander Lantermann deed hetzelfde bij Joachim Gerard. Alexander komt uit Retie en wordt in Knokke-Heist getraind door Christophe Verhaeghe. Luna wordt in Oostende begeleid door Vincent Denoo.

De 15-jarige tennisster is alvast heel trots op haar eerste nationale titel. Al had ze toch enige stress. “Ik had wat vrees dat ik nog een jaar langer op die titel zou moeten wachten. Ik keek er al zo lang naar uit en greep uiteindelijk de winst tegen Verhoeven met 7/5 en 7/6.” Een teken dat er progressie in haar tennis zit. “Ik ben sterker en sneller geworden. Ik heb er veel ervaring bijgekregen. Het serveren hebben we aangepakt. Daar win ik nu ook veel punten mee.”

Nummer 4

Op de ranking voor volwassenen komt Luna de top 100 binnen op plaats 98. Vorig weekend nam ze in het Engelse Oxford deel aan de Abington Futures. “In enkel behaalde ik tegen het eerste reekshoofd vijf games. In het dubbel met de Amerikaanse Elizabeth Williams werd ik tweede.”

“Ik ben sterker en sneller geworden”

Door haar deelnames aan een aantal internationale tornooien in het najaar slaagde Luna erin om twee plaatsen te stijgen op de wereldranking van de junioren. Ze is nu nummer vier. Ze speelde na de zomer onder andere in New York (US Open), Keulen, Rotterdam, Amsterdam, Parijs en Oxford.

“Nu begin ik aan de voorbereiding voor het seizoen van 2025. Dat start vermoedelijk met een deelname aan de Australian Open in januari. Diezelfde periode is er ook het WK voor de jeugd in Frankrijk. Dat heb ik vorig jaar wegens een blessure moeten missen. Welk tornooi van de twee het wordt is nog niet duidelijk”, besluit Luna die school loopt in MAST in Brugge.

(ACR)