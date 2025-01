KTC Isis Izegem neem TC De Koddaert Torhout over: “De naam blijft, de clubsfeer ook”

Tennisclub TC De Koddaert uit Torhout heeft niet lang te koop gestaan. KTC Isis uit Izegem neemt zowel de indoor als de outdoor over en smeedt grootse plannen. “We willen graag extra padelvelden aanleggen en indoor ook nieuwe velden voor het almaar populairder wordende pickleball”, zegt Isis-voorzitter Karel Dewickere. “We bedanken Leen Heynderick en haar vader Jean-Pierre van TC De Koddaert voor de vlotte overdracht.”

TC De Koddaert ging op 30 maart 2013 van start op de splinternieuwe en hypermoderne accommodatie aan de Schoolstraat in Wijnendale. De indoor aan de Tulpenstraat op de Torhoutse wijk De Goede Herder bestaat al heel wat langer. Pionier Jean-Pierre Heynderick (67) was ettelijke jaren de drijvende kracht, maar nu had zijn dochter Leen (38) de club in handen.

Snel tot overeenkomst gekomen

Overnemer KTC Isis, de tennisclub uit Izegem, bestaat al 66 jaar en telt zo’n 630 leden, een aantal dat gestaag stijgt. De vereniging biedt zowel tennis, padel als petanque aan. De club heeft in zijn thuisstad vier tennisvelden, waarvan er in de winter drie overkapt zijn met een luchtdraagballon. Daarnaast zijn er drie padel- en vier petanquevelden. Er komen binnenkort in Izegem zes velden bij: drie voor tennis en drie voor padel. De vergunning is rond en in februari gaan de grondwerkzaamheden van start.

“Toen we vernamen dat TC De Koddaert te koop stond, hebben we direct met eigenaar Leen Heynderick contact opgenomen”, zegt voorzitter Karel Dewickere van KTC Isis. “We zijn rond de tafel gaan zitten en de gesprekken verliepen constructief. Veel tijd hadden we niet, want de interclubploegen moeten uiterlijk eind januari overgemaakt worden aan Tennis Vlaanderen en Leen wilde haar leden niet in de kou laten staan. Gelukkig zijn we snel tot een overeenkomst gekomen.”

“We willen graag extra padelvelden aanleggen en ook velden voor pickleball”

“Waarom we deze overname hebben gedaan? TC De Koddaert is een prachtig gestructureerde club die werd opgebouwd door Jean-Pierre Heynderick. Als club moet je tegenwoordig beschikken over zowel outdoor als indoor terreinen. Die accommodatie is bij De Koddaert effenaf schitterend. Je vindt er alle mogelijkheden die je je kunt dromen, clubhuis inbegrepen. We hebben dan ook niet geaarzeld om de stap te zetten.”

Vertrouwde werking behouden

Het is de bedoeling dat de naam De Koddaert blijft bestaan. “De naam blijft behouden, net als het stamnummer 2186 en de clubliefde”, vervolgt Karel. “We laten de warme sfeer niet verloren gaan. Het werk van Jean-Pierre, Leen en zoveel andere mensen van De Koddaert zullen we voortzetten. De vertrouwde sfeer en de werking van TC De Koddaert zullen grotendeels ongewijzigd blijven. De leden zullen kunnen rekenen op dezelfde kwaliteit en service die ze gewoon zijn. We koesteren een aantal mooie plannen om het geheel nóg aantrekkelijker en veelzijdiger te maken. We zijn ervan overtuigd dat die vernieuwingen een waardevolle toevoeging zullen betekenen en hopen ze vlug te kunnen realiseren.”

Clubhuis ook in de winter runnen

De activiteiten van De Koddaert worden zo snel mogelijk door Isis overgenomen. “Zo kunnen we het nakende zomerseizoen op de beste wijze voorbereiden”, aldus Karel. “We doen dat in nauw overleg met Leen om het reilen en het zeilen van de club te leren kennen. In het ruime clubhuis van de outdoor moeten mensen die niet tennissen evenzeer kunnen genieten van een drankje en een hapje. Er wordt bekeken om die cafetaria ook in de koude maanden uit te baten onder de vorm van een winterbar met onder meer fondue en raclette.”

“Op het huidige outdoorterrein 6 willen we graag drie padelvelden aanleggen. En indoor is het de bedoeling om de twee bestaande padelvelden te verdubbelen tot vier. Voorts willen we indoor drie pickleballvelden realiseren. Die combinatie van tennis, padel en badminton is een snel groeiende sport. We willen een van de eersten in West-Vlaanderen zijn die pickleball aanbiedt.”

“Daarnaast zouden we indoor tevens petanque willen introduceren. Het is de bedoeling om een veelzijdigheid aan sporten in ons assortiment te hebben. Jong en oud moeten hun gading vinden.”