Kruim van nationale jeugdspelers in padel te gast in Brughia: Belgische padeljeugd te gast in Brughia

De gloednieuwe Junior Belgian Padel Tour is een hoogmis voor het kruim van nationale jeugdspelers. Het nationaal tornooicircuit voor de Belgische padeljeugd, in de reeksen U12 (jongens en meisjes samen) en U14 (jongens en meisjes) en U16 (jongens), vond plaats in Brughia in Sint-Kruis.

Recreatief is er de Padel Junior Tour, met daarnaast nu ook een Junior Belgian Padel Tour, waar het niveau hoger is en de Belgische subtop en top aanwezig is. Dat nieuwe circuit trok voor de eerste keer naar Brughia, waar er werd gespeeld in de indoor, die sinds halfweg juni in gebruik is genomen. Het werd een succesvol evenement met jongeren vanuit alle uithoeken van ons land. “Ze zijn in poules gestart waarin ze sowieso drie keer konden spelen om dan via de eindronde eventueel tot in de finales op zondag te geraken. Eigenlijk zagen we nu op jonge leeftijd de toekomstige spelers voor de nationale ploeg padel aan het werk”, klinkt Bruggeling Vincent Dedecker, die binnen Padel Belgium is aangeworven om in ons land een structuur te ontwikkelen voor getalenteerde junioren.”

Aparte ranking

Het nationale circuit heeft zowel voor de jongens als meisjes een aparte ranking en is heel belangrijk voor de selecties voor de nationale ploegen die EK’s en WK’s spelen. Brughia beschikt in Brugge over een heel goede werking om jonge padelspelers te ontwikkelen. “Er is hierbij een goede samenwerking met de school het KTA. Tijdens de schooluren komen ze minimaal negen uur en ook na school in Brughia trainen.”

Xander De Wever

Brughia heeft zelf een groot aantal goede competitietrainers die daar hun schouders onder zetten. “We hebben verschillende jeugdspelers die in die nationale reeksen meedoen. Voor hen was het leuk om zich ook eens in eigen regio te tonen. Dikwijls is dat aan de andere kant van ons land, alsook in het buitenland.” Xander De Wever, die uit Brugge afkomstig is, was ook aanwezig. “Hij is voor die jongeren een vaandeldrager. Iemand om het voorbeeld te tonen. Hij heeft alle jeugdreeksen in de nationale ploeg doorlopen en is nu voltijds in Spanje aan het trainen.” (ACR)