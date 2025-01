Kimmer Coppejans verliest en kan zich niet plaatsen voor hoofdtabel Australian Open

Kimmer Coppejans (ATP 361) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de hoofdtabel van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Hij heeft donderdag op het hardcourt in Melbourne in de derde en laatste kwalificatieronde verloren van de Braziliaan Thiago Monteiro (ATP 106) in twee sets: 6-4 en 6-3. De partij duurde één uur en dertien minuten.

De 30-jarige Coppejans stond voor de elfde keer in de kwalificaties van de Australian Open. Eerder kon hij alleen in 2021 doorstoten tot de hoofdtabel, waarna hij er in de eerste ronde uitging tegen de Tsjech Jiri Vesely. Dit jaar begon hij aan de kwalificaties in Melbourne met een beschermde ranking, nadat hij vorig jaar zeven maanden aan de kant stond na een elleboogoperatie.

Coppejans was een van de Belgen die in Australië de kwalificaties afwerkte. David Goffin (ATP 53) en Zizou Bergs (ATP 66) staan rechtstreeks op de hoofdtabel van de Australian Open.