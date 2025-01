Kimmer Coppejans start Australian Open “zonder verwachtingen, maar met vertrouwen”

Kimmer Coppejans (ATP-361) begint “zonder verwachtingen, maar met vertrouwen” aan de kwalificaties voor het Australian Open. Dat verklaarde de dertigjarige Oostendenaar maandag op de vooravond van zijn duel in de eerste ronde tegen de Fransman Matteo Martineau (ATP-211). “Ik ga me niet onnodig druk opleggen, wil gewoon zo goed mogelijk spelen.”

Coppejans begon het jaar goed met een halve finale in een challengertoernooi in Bangkok. “Ik heb daar vijf goede wedstrijden gespeeld. Ik voelde me goed op het court en dat geeft vertrouwen. Vooral over mijn opslag ben ik bijzonder tevreden. Die draaide prima in Bangkok. Mijn return, normaal een van mijn sterke punten, moet ik dan weer opnieuw opkrikken.”

“Tegen Martineau heb ik één keer eerder gespeeld en gewonnen, maar dat is jaren geleden en het was op gravel (6-0, 1-6, 6-2 in tweede kwalificatieronde Roland-Garros 2019). Ik heb inmiddels enkele van zijn matchen bekeken. “Hij heeft een sterke opslag en is technisch onderlegd. Hij heeft een eenhandige backhand, die hij regelmatig slicet. Dus ga ik proberen hem daarop aan te vallen. Ik wil dinsdag de dominantste speler op het terrein zijn.”

Het is de elfde keer dat Coppejans zich probeert op de hoofdtabel te plaatsen in Melbourne. In 2021 lukte hem dat ook, waarna hij er in de eerste ronde uitging tegen de Tsjech Jiri Vesely.