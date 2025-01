Kimmer Coppejans plaatst zich voor tweede kwalificatieronde van Australian Open

Kimmer Coppejans (ATP 361) heeft zich dinsdag geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar. De dertigjarige Oostendenaar haalde het in zijn eerste wedstrijd in Melbourne in drie sets (2-6, 7-6 (7/5) en 6-1) van de Fransman Matteo Martineau (ATP 211).

Coppejans treft in zijn tweede kwalificatieronde de Monegask Valentin Vacherot (ATP 162). Die was met 6-3 en 6-4 de betere van de Zwitser Marc-Andrea Huesler (ATP 167).

Het is de elfde keer dat Coppejans zich probeert op de hoofdtabel te plaatsen in Melbourne. Enkel in 2021 lukte hem dat ook, waarna hij er in de eerste ronde uitging tegen de Tsjech Jiri Vesely.