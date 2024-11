Kimmer Coppejans grijpt naast eerste dubbeltitel op Challenger Maia

Kimmer Coppejans heeft zaterdag naast zijn eerste titel in het dubbelspel gegrepen op het Challengertoernooi in het Portugese Maia (gravel/120.950 euro).

Coppejans verloor aan de zijde van de Spanjaard Sergio Martos Gornes de finale van de Fransman Théo Arribagé en de Portugees Francisco Cabral, die het tweede reekshoofd vormden. Na een uur en 26 minuten stond er 6-1, 3-6 en 10/5 op het bord.

Coppejans ging op zoek naar een eerste dubbeltitel, nadat hij in 2013 de beste was op een Futures-toernooi in Oostende. In het enkelspel loopt het vlotter en won hij dit jaar vier ITF-toernooien in het Tunesische Monastir.

De 30-jarige geboren Oostendenaar, die al jaren in Limburg woont, was de enige Belg op de tabel van het Portugese graveltoernooi. Coppejans (ATP 422) nam in Porto ook deel aan het enkelspel, maar kon zich gisteren/vrijdag niet plaatsen voor de halve finales. Hij verloor in de kwartfinales tegen het Argentijnse tweede reekshoofd Federico Coria (ATP 101) na een felle strijd in drie sets: 6-3, 4-6 en 7-6 (7/4). De partij duurde iets meer dan drie uur.

Coppejans nam in Maia, een voorstad van Porto, deel door een beschermde ranking. De voormalige top 100-speler timmert aan de weg terug nadat hij begin dit seizoen een elleboogoperatie liet uitvoeren en daarna lange tijd out was.