Kimmer Coppejans gaat op elan door en neemt eerste horde op Challenger Montemar

Kimmer Coppejans (ATP 437) heeft zich maandag geplaatst voor de tweede ronde (achtste finales) van het Challengertoernooi in het Spaanse Montemar (gravel/74.825 euro).

De 30-jarige geboren Oostendenaar versloeg in de openingsronde het Litouwse achtste reekshoofd Vilius Gaubas (ATP 185) in drie sets: 1-6, 6-4 en 6-4. De partij duurde twee uur. In de volgende ronde wacht de Argentijn Santiago Rodriguez Taverna (ATP 233) of de Spaanse qualifier Iñaki Montes-De La Torre (ATP 709).

Coppejans is de enige Belg op de hoofdtabel van het Spaanse graveltoernooi. Onze landgenoot neemt in Montemar deel door een beschermde ranking en komt er voor het eerst in actie sinds hij een dikke week geleden voor de vierde keer in ruim een maand tijd een ITF-toernooi in het Tunesische Monastir op zijn naam schreef. De voormalige top 100-speler timmert aan de weg terug nadat hij begin dit seizoen een elleboogoperatie liet uitvoeren en daarna lange tijd out was.