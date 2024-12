Kimmer Coppejans bereikt hoofdtabel op Challenger Bangkok

Kimmer Coppejans (ATP 399) heeft maandag de hoofdtabel bereikt op het Challengertoernooi in de Thaise hoofdstad Bangkok (hard/100.000 dollar).

De 30-jarige geboren Oostendenaar, die als vijfde reekshoofd aantrad in de kwalificaties, klopte de Taiwanees Ray Ho (ATP 1080) in de tweede voorronde in twee sets met 6-4 en 7-5. De partij duurde een uur en 26 minuten. In de eerste ronde op de hoofdtabel komt Coppejans uit tegen het Roemeense zevende reekshoofd Filip Cristian Jianu (ATP 214).

Coppejans is de enige Belg op het Thaise hardcourttoernooi en neemt er ook deel aan het dubbelspel. Aan de zijde van de Argentijn Marco Trungelliti komt hij in de eerste ronde uit tegen de Japanner Masamichi Imamura en de Zuid-Koreaan Woobin Shin.

Coppejans bereidt zich in Bangkok voor op de kwalificaties voor de Australian Open, die volgende week maandag van start gaan. Onze landgenoot neemt met een beschermde ranking voor de elfde keer deel in Melbourne. Enkel in 2021 kon hij doorstoten naar de hoofdtabel.