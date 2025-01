Joris De Loore plaatst zich voor finale op ITF Hazebrouck

Joris De Loore (ATP 328) heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van het ITF M25-toernooi in het Franse Hazebrouck (hard/25.000 dollar).

De 31-jarige De Loore haalde het in de halve finales in twee sets van de achttienjarige Fransman Mae Malige (ATP 641): 6-2 en 6-4. In de finale wacht zondag met de twintigjarige Arthur Gea (ATP 383) opnieuw een Fransman.

De Loore mikt in Frankrijk op een vijfde ITF-titel in zijn carrière. Dat zou dan de eerste worden sinds 2022. Op het Challengercircuit heeft hij één titel op zijn erelijst staan, bij de Futures zijn dat er zeven.